El Presidente pidió a la gente que "vuelva a acompañar con el voto en octubre"

El presidente Mauricio Macri se mostró este mediodía "muy orgulloso y contento" por el triunfo de Cambiemos en San Luis y resaltó que "el cambio necesita acelerar", ante lo cual pidió a la ciudadanía que "vuelva a acompañar" al oficialismo "con el voto en octubre"."Estoy muy orgulloso y contento de lo que ha pasado en San Luis. No sólo porque se sumaron a esta ola de esperanza que recorre la Argentina, sino porque han decidido confiar en ustedes mismo", sostuvo el mandatario."Hemos logrado rescatar de la pobreza a más de 600.000 argentinos, pero tenemos que conseguir que todos aquellos que están hoy excluidos tengan su oportunidad", remarcó el presidente Mauricio Macri al hablar en un encuentro con vecinos de la provincia de San Luis."El INDEC nos ha dicho que hemos bajado en este semestre dos puntos, de 30 a 28. Es una muy buena noticia, aunque también sabemos que es un camino que recién comienza", añadió Macri.El Jefe de Estado puso de relieve que, como resultado de las medidas que viene adoptando el Gobierno, "empieza a moverse el empleo, baja la inflación, crece la inversión y se reduce la pobreza, que es mi principal compromiso con ustedes".Dijo que esa "buena noticia" que difundió el organismo nacional de estadísticas "nos tienen que hacer redoblar el esfuerzo y el compromiso" y "trabajar todos juntos hacia esa meta, que es pobreza cero"."Eso lo logramos porque hemos entendido que la Argentina necesitaba un cambio y ahora ese cambio necesita acelerar y potenciarlo, y para eso los necesita a ustedes, que decidieron que no les mientan más, que les digan la verdad", afirmó.El Presidente se dirigió a los vecinos reunidos este mediodía en el polideportivo Municipal Manuel García Ferré, de la ciudad de La Punta, ubicada en el centro de la Provincia, en un acto del que tomó parte también el diputado nacional puntano Claudio Poggi.Pidió a los argentinos creer que el país "está para más, que cada uno de ustedes puede más, que juntos nos vamos a superar, mejorar, crecer, diciéndonos la verdad, trabajando codo a codo"."Juntos estamos haciendo cosas que valen la pena. Se trata de creer que podemos construir un futuro y que para eso tenemos que acordar y dialogar y sumar", resaltó.Macri dijo que se siente "orgulloso" de los sanluiseños porque "se han sumado a esta ola de esperanza que recorre la Argentina" y "han decidido confiar en ustedes mismos, en lo que son capaces de hacer"."Abrirse a nuevas oportunidades y posibilidades es lo que está pasando en el país; hemos dejado atrás la resignación y el miedo para que juntos podamos crecer, desarrollarnos, construir un futuro distinto para nosotros, nuestros hijos y nietos", puntualizó.Mencionó, entre las medidas de desarrollo aplicadas por el Gobierno, la puesta en marcha de los créditos hipotecarios a 30 años de plazo y con cuotas similares a las de un alquiler, la Reparación Histórica para jubilados y pensionados y las obras de agua potable y cloacas que se están realizando en las provincias.Y "la importancia de emprender, de hacer, de construir, de llevar a cabo los sueños y las ideas que tenemos"."Necesito de todos los que hemos decidido que no queremos más mafias, más droga ni corrupción en la Argentina. Que eso se acabó, que se acabaron los que se creen dueños de este país y de nuestro futuro", enfatizó.Remarcó que la "violencia no nos lleva a ningún lado, que no sirve, que no suma".