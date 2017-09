El presidente presentó ante emprendedores la Sociedad por Acciones Simplificada

"Les quiero pedir solamente una cosa, en la cual no me pueden fallar: jamás renuncien a sus sueños, jamás dejen de creer en ustedes mismos. Esta es la fuerza que tiene la Argentina", enfatizó hoy el presidente Mauricio Macri, al presentar la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), una nueva forma jurídica que permite crear una empresa en apenas 24 horas.Remarcó que espera que a partir de las transformaciones que el Gobierno puso en marcha en el país "cada vez sean más los que decidan quedarse acá, porque en este lugar se puede trabajar, desarrollar, soñar, llevar adelante" los proyectos y crear posibilidades para otras personas."Esa generación es la que nos lleva a la principal tarea que hemos asumido, que es reducir la pobreza, algo que se hace con mejor educación y buenos empleos", subrayó.Macri hizo la presentación de SAS en la Usina del Arte, ante más de 200 emprendedores, acompañado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, funcionarios nacionales y porteños.Asistieron los ministros de Producción, Francisco Cabrera; de Modernización, Andrés Ibarra; de Justicia, Germán Garavano, y de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao; el titular de la AFIP, Alberto Abad; y el secretario de Emprendedores y PyMEs, Mariano Mayer.La SAS es una herramienta que surge de la Ley de Emprendedores, impulsada por el Gobierno, y que apunta a incentivar la apertura de empresas y a fomentar la creación de más y mejor empleo.Este mecanismo jurídico permite formar una empresa por la web, con un capital equivalente a dos salarios mínimos, a través de un sistema que reduce costos y procesos burocráticos.Macri señaló que el mundo "marca que los futuros empleos, mayoritariamente van a ser generados por los nuevos emprendimientos y ahí es donde nos hemos comprometido como gobierno el primer día".El propósito es "facilitar, remover todos esos espectáculos absurdos que se han ido creados a partir de una sociedad que siempre desconfió, que siempre se atrincheró en la especulación, en vez de dar rienda suelta a la creación".Remarcó que en ese objetivo "impulsamos primero la Ley Pyme", que alcanza a "más de 850.000 empresas que están queriendo crecer, simplificando trámites, reduciendo impuestos y acercándolos al financiamiento"."Para lograr esto, que se hace en unos instantes, tuvimos que demoler prejuicios, historias, trabas, situaciones dentro de lo que es el Estado" para privilegiar la tarea de "innovar y de modernizarnos", dijo.En esa línea, ratificó que "estamos en un siglo que nos desafía, en un mundo globalizado que, a la vez, desafía", pero que es "un mundo de oportunidades"."Si hacemos estas cosas, realmente podemos adelantar, avanzar y recuperar muchísimo del tiempo perdido por estos años de conflictos innecesarios", añadió.Remarcó que "es muy importante que se entienda que en esta Argentina que nos hemos comprometido todos en trabajar juntos, no hay lugar para comportamientos mafiosos".Dijo que "no es sólo una minoría del sindicalismo la que, por mal comportamiento, tratamos de erradicar" porque esa conducta "está en todos los sectores"."Todos, jueces, empresarios, sindicalistas, tenemos que entender que la Argentina que soñamos la hacemos poniendo lo mejor de cada uno de nosotros", resaltó el Presidente.Del mismo modo, apuntó a los titulares de la Cámara Armadores de Lanchas de Prácticos, Miguel Ángel Doñate, y de la Asociación Civil de Prácticos, Roberto Leguizamón por el alto costo de los servicios que deben abonar las empresas de transporte marítimo."Por qué tenemos que pagar tres veces más de práctico que lo que se paga en el resto del mundo, si todo eso termina afectando nuestra calidad de vida y reduce nuestras oportunidades", remarcó."Lo mismo pasa en algunas universidades, que hay gente que se cree que son sus dueños", dijo.En tanto, Rodríguez Larreta afirmó que "esto que estamos anunciando hoy es un paso histórico, posiblemente el más importante"."Cada sociedad que se crea es trabajo, un empleado, dos empleados, diez empleados", con lo cual "tenemos una responsabilidad enorme para facilitarles las cosas", subrayó.Dijo que "hoy claramente todos los indicadores de la economía, de su recuperación, ya son una realidad y tenemos que acompañar eso".La SAS puede ser creada en un día, desde una computadora, permite abrir una cuenta bancaria simplificada y digitalizar firmas, libros y poderes, obtener automáticamente el CUIL, incorporar uno o más accionistas y emitir acciones de mismo derecho a diferente precio.Además, los emprendedores pueden acceder a otros beneficios, como préstamos, espacios virtuales para formarse en creatividad e instrumentos de financiación.El proyecto fue desarrollado en conjunto entre los ministerios de Producción, Justicia, Finanzas y Modernización, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, AFIP, Banco Central y el Gobierno porteño.También participaron en su confección las cámaras empresariales, los emprendedores y los pequeños y medianos empresarios.Antes del acto, el Presidente mantuvo un encuentro con cuatro emprendedores de distintos sectores, quienes le transmitieron sus experiencias a partir de la creación de proyectos propios.Mariano Rozenberg, un médico a cargo de "Alegría Intensiva: Payasos de Hospital" y reconocida a nivel mundial; Gonzalo Sisack Novillo (Tucumán) creó MisPichos.com, el primer delivery online para mascotas.Gastón Greco, arquitecto chaqueño, que fundó Posco, dedicada a la industria textil y la moda, y Gisela Soubelet que creó +Bio, una compañía que fabrica productos de limpieza libres de químicos.