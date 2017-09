López irá a juicio por enriquecimiento ilícito tras el escándalo de los bolsos

En un fallo de 300 hojas, el juez federal Daniel Rafecas determinó el envío a juicio oral y público a José López y a su esposa, María Amalia Díaz, luego de ser hallado el exsecretario de Obras Públicas con 9 millones de dólares en su poder en un convento en la localidad de General Rodríguez el 16 de junio del año pasado.López y su esposa son acusados del delito de enriquecimiento ilícito, en tanto que además, Rafecas remitió a juicio a la monja María Inés Aparicio y a cuatro empresarios acusándolos de encubrimiento.Días atrás, la ex presidenta Cristina de Kirchner reveló lo que sintió cuando vio el video del exsecretario de Obras Públicas arrojando bolsos con dinero a un convento y dio detalles de cómo vivió ese momento."Estaba en Calafate, y vinieron a avisarme. No miro televisión, no alcancé a comprenden toda la escena. Me disgustó mucho. Me dio tristeza y mucha angustia. Pensé en los miles y miles de pibes que se habían incorporado a la política", afirmó la exjefa de Estado durante una entrevista con Infobae."Tipo 19.30, 20 puse un mensaje en la red. Esa noche en Calafate quería patear todo, no pensé en mí, ni en el gobierno, pensaba en los pibes. Algunos se tatuaron mi cara o la de Néstor, como la de Perón y Evita. Y pensé en estos pibes que se incorporaron a la política. Es lo más importante que he hecho. Esa noche fue terrible, muy fuerte. En ese momento lo odié a José López", comentó la candidata a senadora de Unidad Ciudadana.