Peña negó que el gobierno piense implementar un "ajuste" tras las elecciones

"Son las mismas mentiras que hace dos años decían que íbamos a cortar toda la ayuda social, que la economía iba rumbo a un colapso", se quejó Peña, al referirse a las críticas de la oposición.



En declaraciones a radio La Ocho de Rosario en el marco de una visita a la provincia de Santa Fe, el jefe de ministros consideró que "como no pueden hablar de la economía del hoy, hablan de la economía del mañana".



"Lo importante es traer la tranquilidad a todos de que vamos a tener un año que viene con más crecimiento, con más empleo, con menos inflación, más obras y más desarrollo en general", subrayó el ministro coordinador.



Según dijo Peña, el oficialismo tiene "una gran esperanza" en el rumbo del país, porque ya ha pasado "lo más duro, que ha sido esa transición económica que hacía falta para que el país arranque".



"Eso se ve en la cantidad de obra pública, de desarrollo que se ve en cada sector de la economía. Y después de la elección se va a ver más de eso. Esto recién arranca, no va a parar. Los argentinos ya hemos pasado lo más duro y tenemos mucho hacia adelante", agregó.



Además, recalcó que en 2017 "la inflación va a ser una de las más bajas de los últimos cinco años, y el próximo será la más baja de los últimos 15, porque ya vamos a estar acercándonos cada vez más al objetivo del 2019, que es la meta de un dígito".



Peña se pronunció de esta forma tras recorrer las obras de hábitat que el Gobierno Nacional lleva adelante en Villa Gobernador Gálvez, acompañado por el intendente local, Alberto Ricci, y el de la ciudad de Santa Fe, José Corral; el viceministro de Interior, Sebastián García de Luca; el director regional de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación, Emanuel Godoy, y el secretario de Estado del Hábitat de la provincia de Santa Fe, Diego Leone.



"Esto recién arranca, pero no va a parar porque los argentinos ya hemos pasado lo más duro y tenemos mucho para crecer hacia adelante. Hemos pasado la transición económica que hacía falta para que el país empiece a ponerse en marcha con un crecimiento sustentable, que nos da esa posibilidad de pensar en un futuro mejor", insistió.



Respecto a Santa Fe, el jefe de Gabinete destacó que el Presupuesto del año que viene contempla una inversión de más de 10.000 millones de pesos para la provincia que representa una de las "más grandes que ha habido en la historia" y remarcó que "la transferencia de gasto corriente a la provincia casi se ha duplicado en dos años".



También se refirió a la deuda por coparticipación federal y, al respecto, advirtió que "primero tiene que haber un acuerdo" con el gobierno provincial porque "no se puede poner en el Presupuesto algo que no está".



"Estamos trabajando muy fuerte y hay que llegar a un acuerdo pero, mientras, avanzamos en el plan de obras, que seguramente será parte de la propuesta, porque son necesarias y estamos todos de acuerdo en que hay que hacerlas", puntualizó.