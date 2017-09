Dietrich estará en Paraná: Foro de Entidades Empresarias presentará propuestas

El Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos convocó al Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, para presentarle una serie de propuestas que tienen como objetivo "aumentar la producción, los puestos de trabajo y la calidad de vida de los entrerrianos.



La actividad se realizará este jueves a partir de las 14 en el auditorio de la Universidad Católica Argentina. El encuentro es libre, requiere una previa inscripción y no es arancelado.



Al respecto, Juan Diego Etchevere, presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, contó a Elonce TV que "el ministro conocerá las propuestas que hemos elaborado después de una serie de encuentros de Foros de Infraestructura que hemos organizado con la participación de más de 170 profesionales a lo largo y ancho de la provincia. Además, contó con 29 instituciones que representan a todos los sectores económicos y productivos de nuestra provincia. Hablamos de la industria, la producción, servicios, construcción".



Por su parte, Jorge López, presidente de la Federación Económica de Entre Ríos y del Centro Comercial e Industrial de Paraná, manifestó que las propuestas fundamentales son tres. "Venimos bregando por el cambio de perfil productivo de la provincia y esto no es posible si no se cambia la infraestructura. Hacemos una propuesta de cambio de los caminos, de la infraestructura de comunicación, los aeropuertos y los puertos. Hay cuestiones que tienen que ser resueltas a corto plazo, otras a mediano y pensando en el futuro, con una visión más amplia. No solo tienen un impacto económico sino también social, anclando nuestra población hacia los lugares de trabajo", explicó.



En tanto, Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, dijo que "tener la mirada de un Ministerio de la Nación para nosotros es esencial. Hace más de 20 años que el Foro Empresario viene trabajando, ha generado políticas de consenso y tenemos la posibilidad de mostrárselas a un ministro que tiene mucho que ver en las obras de infraestructura que hacen falta para el desarrollo provincial. Si algunas obras no se pueden llevar adelante, nuestro crecimiento económico está limitado. Estamos trabajando por aumentar la producción, los puestos de trabajo de los entrerrianos y mejor calidad de vida".



Finalmente, Eduardo Barbagelatta, Asesor del Consejo Empresario, aseguró que "participarán personas de toda la provincia y otros puntos del país. Para nosotros es una gran responsabilidad tener la mirada de un Ministerio". Elonce.com