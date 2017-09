"No hay lugar para comportamientos mafiosos", dijo Macri

"No hay lugar para comportamientos mafiosos. Esto que comenzó es una batalla en la cual tenemos que estar todos cada vez más involucrados", enfatizó.



Señaló que "esta batalla hace, en forma central, a que podamos construir oportunidades de futuro".



El Jefe de Estado habló esta mañana durante una reunión que mantuvo, en Olivos, con representantes de empresas de investigación y desarrollo (I+D).



Se refirió en esos términos a la detención del jefe de la UOCRA Seccional La Plata, Juan Pablo Medina, quien está detenido y es investigado por la justicia.



"Eso no es un accidente, es parte central por lo que estamos batallando. Los valores que necesitamos instalar en esta Argentina del futuro es que todos tenemos que trabajar dentro de la ley", subrayó.



"Y esto no es solo un tema que esté afectando en algunos sindicatos; también está afectando en sectores del empresariado, de la Justicia, del mundo académico, del periodismo", dijo.



En ese sentido sostuvo que aún "hay varios, en distintos sectores, que creen que tienen derechos especiales que trascienden la Constitución Nacional y las leyes de todos los días".