Sobreseyeron al ex intendente de Gualeguay en una causa por peculado

El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay dictó el sobreseimiento del ex intendente de Gualeguay, Luis Erro, en la causa por peculado que se le iniciara en 2010 a partir de la denuncia promovida por el extesorero municipal en el marco de un pago a las comparsas del Carnaval de la ciudad.



La denuncia, que fue desestimada por la Justicia, "tuvo un germen de desprolijidad administrativa, pero de ninguna manera -como acaba de ratificarse- implicó delito alguno", mencionó Erro en un comunicado. Y agregó que "simplemente, el Municipio luego de recibir por parte de un privado dos cheques en concepto de pago por la concesión de la cantina del espectáculo, entregó los mismos a las comparsas, urgidas por fondos para terminar los trabajos. Como los cheques eran diferidos, los comparseros le cambiaron al concesionario los mismos, sin que la operatoria registrara el ingreso por Tesorería Municipal".



De este modo, "se interrumpió el circuito formal de los cheques, pero como obra en la causa, no hubo desvíos ni quita alguna de los fondos".



Erro se mostró "conforme" con la decisión del Tribunal uruguayense, pero no pudo ocultar su malestar "por todo lo que me han hecho pasar junto a mi familia con estas causas sin fundamentos. Acá está lo más rancio de la política, lo que aleja al ciudadano común de la política. Estas operaciones desgastan y no puedo olvidarme todo lo que pasó en el medio", reflexionó.



El exintendente gualeyo sostuvo que "todo Gualeguay sabe el origen de esta causa, de las pertenencias políticas del denunciante y de todo lo que se fue tejiendo alrededor sin el más mínimo escrúpulo. Acá no hubo nada en contra de los dineros de la Municipalidad, ni delito alguno. Sólo las ansias de hacer daño ante la imposibilidad de ganar en las urnas. Pero, gracias a Dios, aún hay resortes de la Justicia que actúan de manera independiente y conforme a la ley", destacó.



Sin embargo, Erro ve aún algunos nubarrones en el horizonte: "si bien el fallo del Tribunal de Concepción del Uruguay ha sido contundente, es probable que la persecución continúe en manos del Procurador General, Amilcar García e intente apelar ante la Cámara de Casación Penal, donde está su esposa, la Dra. Marcela Badano. Si esto sucede, lejos de rendirnos, concurriremos a contar la verdad, como cada vez que fue necesario", aseguró.



Para finalizar, indicó que "si bien es una tranquilidad, no lo es tanto por lo personal, porque de hecho uno sabe que no hizo nada reñido con la ética, sino que es reconfortante para todos aquellos compañeros que han confiado en nosotros y que nos instan a seguir trabajando codo a codo ?como siempre lo hicimos- con los vecinos. Este acto de reparación, de estricta justicia, es para ellos", cerró.