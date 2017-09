Coparticipación: "Hay que generar una rediscusión del régimen de subsidios"

Política Expusieron estrategia de Entre Ríos ante la demanda del gobierno de Buenos Aires

El gobernador Gustavo Bordet anunció anteque este jueves o viernes presentará un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para explicar las consecuencias que tendrá en la provincia de Entre Ríos, la demanda de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal para quedarse con $50.000 millones del ex Fondo del Conurbano., remarcó el mandatario provincial en relación a la disputa por los. Y en esa línea argumentó: "El ámbito de resolución de estos conflictos, no es el poder judicial, no es la Corte Suprema, sino que entendemos que primeroy en caso de no llegarse a un acuerdo necesario, es el Congreso de la Nación quien tiene que establecer la redistribución de los regímenes coparticipables porque, no es que desestimemos el planteo de la provincia de Buenos Aires, que probablemente le asista razón o legitimidad, lo que, y que eso nos torne en una situación de quebranto siendo que son derechos que tenemos adquiridos".en la que contemplar el esquema y régimen de subsidios, porque es cierto que Buenos Aires deja de percibir los fondos del Conurbano, pero también es cierto que", justificó Bordet. "y no significa estar en contra de nadie ni pelearse con nadie, pero si significa sentarse a discutir los derechos que nos corresponden y", agregó. proyecto de provincialización de Salto Grande para que los entrerrianos paguen un costo menor en la factura de luz en virtud de que la energía eléctrica se genera desde Entre Ríos, el gobernador indicó: "Lo interesante es que se abra este debate tan importante porque hay provincias que tienen regalías hasta por la producción de tabaco, y nosotros que producimos la energía, hoy no tenemos ni siquiera los excedentes"., sentenció Bordet.Las declaraciones del mandatario provincial fueron en el marco de la entrega de una ambulancia para el centro de salud de San Benito."Es un compromiso que habíamos asumido con la comunidad de San Benito, de poder contar con una unidad asistencial para el centro de salud, por la gran cantidad de consultas que tiene mensualmente y por la zona de influencia donde se trabaja, porque no es solo San Benito, sino también alcanza a otras localidades, como Colonia Avellaneda", indicó al respecto."Hacía 12 años había venido como ministro de Salud a entregar una ambulancia y ahora nuevamente, cumpliendo con algo que resulta muy importante como el traslado, porque un centro de salud asiste en la atención primaria y necesita imperiosamente de una ambulancia para llegar hasta el hospital de referencia", argumentó.Por su parte, el intendente de San Benito, Exequiel Donda, agradeció el aporte recibido.