Ministros de Educación piden más fondos para la escolaridad a los 3 años

En el ámbito de la Comisión de Educación del Senado, que preside la puntana Liliana Negre de Alonso (Interbloque Federal), los funcionarios dieron su opinión respecto de la iniciativa que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y aguarda tratamiento de la Cámara alta.



No obstante, advirtieron que para dar cumplimiento a la escolaridad a partir de los 3 años las provincias necesitarán más fondos para mejoras edilicias y, especialmente, para incrementar la planta de docentes y trabajadores del sector.



La ministra de Educación de San Luis, Natalia Spinuzza, destacó que esa provincia "ya incluyó a 700 chicos de tres años dentro de la escolaridad", pero "aún quedan 3.800 afuera" y agregó: "Necesitamos doscientas salas y más de mil trescientos docentes".



En el mismo sentido, el ministro cordobés Walter Grahovac celebró "que los niños de tres años se incorporen" a las escuelas pero remarcó que "hacen falta edificios y personal docente", tras lo cual sostuvo que "tiene que haber financiamiento" para cumplir con la ley, en caso de aprobarse.



La ministra de Educación de Río Negro, Mónica Silva, fue la más directa en ese punto, al reclamar que "la ley exprese claramente que la Nación ayudará al sostenimiento de las salas de 3 años", no solo "para construir edificios escolares, sino para pagarle al personal".



La pampeana Cristina Garello sostuvo que en su provincia "una sala de jardín de infantes cuesta un millón quinientos mil pesos" y pidió analizar la situación "provincia por provincia para no aumentar la brecha entre ricos y pobres", antes de sanccionar la ley.



Por último, la directora del Nivel Inicial de la provincia de Buenos Aires, Guillermina Martínez, enfatizó que "como condición" para que se vea garantizado el acceso a la escolaridad a partir de los 3 años es necesario "el financiamiento".



Al respecto, indicó que en Buenos Aires hay "107 mil niños de 3 años ya escolarizados", lo que representa el 40 por ciento, pero que "para incorporar al otro 60 por ciento se necesitan construir más de cuatro mil salas, docentes y directivos".