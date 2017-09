No tuvo quórum reunión para dictaminar sobre restitución de los feriados puente

La Comisión de Legislación General del Senado no tuvo quórum este martes para avanzar con el proyecto que reestablece los feriados puente, y cuenta con media sanción de Diputados. Con la ausencia de Cambiemos, legisladores de la oposición se comprometieron a pedir que la iniciativa se trate este miércoles sobre tablas en la sesión especial, para lo cual se necesitará de mayoría especial.



En el encuentro, la entrerriana Sigrid Kunath (PJ-FpV) expresó: "Pertenezco a una provincia donde el desarrollo turístico tiene una fuerte relevancia, especialmente en los fines de semana largos". Y calificó a la iniciativa como "satisfactoria e importante", al tiempo que consideró "urgente" su tratamiento.



Por su parte, la chubutense Nancy González (PJ-FpV) enfatizó que ella viene de "una ciudad netamente turística" que "ha sentido la recesión económica cuando se cortaron los feriados puentes".



"No podemos seguir permitiendo que se usen Decretos de Necesidad y Urgencia sin argumentar la necesidad ni la urgencia, y para modificar estas cuestiones que afectan a las provincias y alteran el federalismo", advirtió la senadora Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino), que además dijo que será "un acto de justicia establecer nuevamente este régimen por ley".



Ante la falta de quórum para dictaminar, el legislador Mario Pais (PJ-FpV) propuso que el texto "sea tratado sobre tablas" este miércoles, para que "empiece a regir este derecho a partir del corriente año y después del octavo día que se sancione esta ley".



La presidenta de la comisión, la santiagueña Ada Itúrrez, pronosticó que "como el interés es colectivo, yo creo que no vamos a tener inconvenientes" en aprobar la iniciativa.



En la reunión también estuvo presente el subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, Ricardo Sosa, quien afirmó que "la vigencia de los fines de semana largos y los feriados puente han sido de suma importancia, y eso pasa en todas las provincias de Argentina".



El proyecto con media sanción fue votado el pasado 13 de septiembre en el recinto de la Cámara baja, y obtuvo 152 votos a favor y sólo uno en contra. La propuesta, presentada por el misionero Maurice Closs, faculta al Poder Ejecutivo a fijar hasta tres feriados puente por año, luego de que el presidente Mauricio Macri los eliminara a través del DNU 52/2017.



Dicho DNU cuenta con dictamen de rechazo de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, pero ese despacho no fue tratado aún en ninguno de los dos recintos, por lo que el decreto sigue en pie.