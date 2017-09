Gobierno provincial licitó la compra de 22 ambulancias

Características

El gobernador Gustavo Bordet firmó el decreto para licitar la compra de 22 ambulancias, con su equipo médico, por una suma de 31 millones de pesos. El acto de apertura de sobres se llevará a cabo el próximo 20 de octubre."Esta noticia es fruto de un esfuerzo enorme que venimos haciendo en la provincia, en materia de administración, para reducir todos aquellos gastos superfluos y cuidar los recursos de todos los entrerrianos. Pero también es posible porque desde el inicio de la gestión decidimos priorizar la salud, la educación y el trabajo de los entrerrianos", afirmó Bordet al dar a conocer el llamado a licitación.La decisión se llevó a cabo a través del decreto 3091, firmado por Bordet, que autoriza a la Unidad Central de Contrataciones de la provincia a efectuar un llamado a licitación pública para la compra de 22 ambulancias tipo furgón junto con su equipamiento médico con destino a la red hospitalaria y de emergencia del Ministerio de Salud.El trámite de compra fue iniciado por la actual ministra de Salud, Sonia Velázquez a días de haber iniciado su gestión, allá por la segunda quincena de junio. Durante su recorrido no tuvo reparos por parte de los órganos de contralor del estado provincial.En ese sentido, Bordet resaltó "el desafío de llevar adelante una gestión de cara a los entrerrianos, brindando respuestas en cada rincón de la provincia" y en ese marco destacó que "las ambulancias son un componente clave para el sistema sanitario provincial, por lo que no podemos menos que avanzar en este tipo de inversiones que van a redundar en una mejora en la calidad de vida y en la asistencia del Estado a las personas en toda la provincia".La última compra masiva de ambulancias se remonta al año 2.010 momento en el que se compraron 32 ambulancias y un vehículo equipado para trasladar cadáveres.Las unidades que se van a comprar ahora, se distribuirán teniendo en cuenta la regionalización basada el componente materno infantil y familiar que encaró el gobierno entrerriano desde el inicio mismo de la gestión.Estas ambulancias contarán con el equipamiento indispensable para trasladar a un paciente en la mejor condición posible e incluso están preparadas para asistir a personas en situaciones de accidentes en rutas.Los vehículos son ambulancia tipo furgón, integral metálico, con techo elevado original de fábrica, con portón corredizo lateral y dos puertas traseras tipo libro con vidrios, de fabricación en serie, con certificación por parte de la terminal de la autorización para la transformación sin pérdida de la garantía.Las unidades dispondrán, asimismo, de central de oxígeno, compuesta por aspirador de secreciones y humidificador de oxígeno, con acople para respirador y 2 tubos, camilla de alta resistencia; silla de rueda plegable; tablas y chalecos de inmovilización; cardiodisfibrilador; collares con orificio traqueal; férulas inflables así como equipamiento médico complementario.A su turno la ministra de Salud, Velázquez aseguró que ni bien fue puesta en funciones recibió directivas para efectivizar el trámite de compra de las ambulancias que el gobernador había prometido llevar adelante ante la Asamblea Legislativa. "Por un lado -afirmó- tuvimos precisas instrucciones del gobernador y por el otro el invalorable acompañamiento del ministerio de Economía a cargo de Hugo Ballay".El sistema sanitario de Entre Ríos cuenta con una red de más de 300 centros de salud y de, 65 hospitales por lo cual las 22 ambulancias en trámite de compra, más otras que se acaban de entregar por estos días, servirán para fortalecer de un modo sustancial, el parque automotor asistencial de la provincia."Quizás dijo -la ministra- este sea uno de los pasos gravitantes que estemos dando a nivel de salud por estas horas, interpretando a las respuestas en salud, como parte de la restitución de derechos ciudadanos".Aseguró luego la titular de salud, que "con profunda satisfacción podemos decir que el trámite iniciado en este tramo de la gestión de gobierno para comprar las ambulancias, no ha tenido objeciones sustanciales por parte del Tribunal de Cuentas de la provincia y en consecuencia -agregó- ahora solo queda seguir adelante con el trámite hasta que se realice el proceso licitatorio previsto para el próximo 20 de octubre".Finalmente el gobernador Bordet, dijo que "estamos en días de buena cosecha interpretando que cada una de las gestiones que llevamos adelante, las inicia la propia gente con su demanda responsable y batiendo necesidades impostergables, que nosotros, como gobierno de un estado provincial, hoy, podemos canalizar desde la transparencia, la planificación y desde la posibilidad de contar con recursos genuinos producto de la buena administración".