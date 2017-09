Media sanción a proyecto de restitución del 82 % móvil a Policías retirados

La Cámara de Diputados aprobó este martes, por unanimidad y sobre tablas, el proyecto de ley del diputado Esteban Vitor (Cambiemos) que propone la restitución del 82 por ciento móvil para policías retirados de la provincia.



"Este esfuerzo que hace la provincia, en poner en igualdad de condiciones a los jubilados retirados de la Policía con el resto de los jubilados entrerrianos, es un paso importante en el ejercicio de la igualdad ante la ley", dijo el diputado Vitor al opinar sobre la media sanción a su proyecto en la Cámara baja por el que se devuelve el 2 por ciento de los haberes que eran retenidos a policías retirados para la constitución de un fondo.



"Seguramente el Senado, atento a la necesidad de los retirados pero también sensible a la obligación que tenemos de devolver un derecho, dará pronta sanción definitiva al proyecto que esperamos que se promulgue con la misma celeridad, para que cada Policía tenga en su bolsillo lo que corresponde y nosotros la tranquilidad de haber actuado con justicia frente a un derecho que fue lesionado", agregó.



El proyecto aprobado propone derogar el inciso c) del art. 243 Bis de la ley 5.654. Cabe recordar que la ley 8.707 del año 1.992, introduce una serie de modificaciones al Reglamento General de la Policía de Entre Ríos, y establece en su Artículo 13º la creación de un fondo previsional específico para atender el pago de retiros y pensiones policiales. Precisamente, con esa reforma y a través del inciso C) se establecía como aporte a dicho fondo: el 2 por ciento extraído de los propios haberes de los beneficiarios que había sido instituido en la Ley 7.509 del año 1984".



"La institución de este aporte formalizó la falacia que los retirados de la Policía reciben el 82 por ciento móvil de los activos y en forma sincrónica se les descuenta el 2 por ciento. Por lo tanto, de hecho, no perciben el 82 por ciento móvil de los activos, configurándose la situación de desigualdad frente al resto de beneficiarios del mismo régimen legal", manifestó.