"Necesitamos conseguir los recursos que legítimamente corresponden a Entre Ríos"

"Sería importante que los candidatos de todos los partidos expliquen cuál va a ser su posición respecto a la defensa de los intereses de los entrerrianos", expresó el gobernador Gustavo Bordet al darle un nuevo impulso al proyecto de provincialización de Salto Grande para que los entrerrianos paguen un costo menor en la factura de luz en virtud de que la energía eléctrica se genera desde Entre Ríos.



Así lo afirmó en Federal durante la apertura de sobres de la obra del cierre energético del norte entrerriano, una obra proyectada desde hace más de 30 años, en la que el gobierno provincial invertirá con fondos propios alrededor de 280 millones de pesos.



"¿Por qué si en nuestra provincia hacemos todas estas inversiones con fondos propios y generamos la energía a través de Salto Grande, pagamos el doble más cara la factura de luz que en otros distritos?, se preguntó el mandatario. "Y que se entienda que éste no es un reclamo, sino un derecho porque Entre Ríos le aporta a la Nación mucho más de lo que recibe. Estas son las cuestiones equitativas por las que estamos pidiendo", añadió.



Y agregó: "Esto lo quiero decir ahora que hay elecciones porque este es un problema que no es de un partido político, esto que atraviesa a todos, entonces sería importante que todos los candidatos a diputados de todos los partidos expliquen cuál va a ser su posición respecto a la defensa de los intereses de los entrerrianos. Esto resulta clave y vital para el futuro", aseguró.



"Entendemos que son tiempos de trabajar en conjunto, como lo hacemos con el municipio de Federal lo hacemos con todos los municipios, independientemente del color político. Lo hacemos con el gobierno nacional, trabajamos en conjunto porque las elecciones pasan pero los problemas quedan y el 23 de octubre tenemos que seguir resolviéndolos y para eso tenemos que estar todos juntos, con objetivos concretos. Esta es la convocatoria, necesitamos conseguir los recursos que legítimamente le corresponden a Entre Ríos y van a encontrar un gobernador que estará permanentemente luchando por lo que por derecho, le corresponde a la provincia".



Seis ofertas se presentaron para la primera etapa de la obra eléctrica del Cierre Norte, entre Federal y Los Conquistadores, cuya inversión es de 280 millones. En ese marco el gobernador anunció que antes de fin de año se licitará el segundo tramo que llega hasta Feliciano.



El acto se desarrolló en el Salón Cultural de Federal, donde Bordet también entregó la resolución que autoriza el llamado a licitación para la obra de rehabilitación y bacheo de la ruta 22, en el tramo que une Federal con Concordia. El presupuesto oficial es de 79 millones de pesos.



"Hice el compromiso de que iban a tener las mismas oportunidades los entrerrianos del norte que aquellos de otras zonas más prósperas y más desarrolladas. Y el principal reclamo que me habían planteado era justamente esta obra. Es inadmisible no tener energía de calidad en los tiempos que corren", afirmó.



Y mencionó: "Nos pusimos a trabajar, buscamos financiamientos internacionales, exploramos otras posibilidades y al final concluimos que cuando tenemos una empresa ordenada, como Enersa que puede proyectar obras, que se trabaja con responsabilidad, que administra bien los recursos, nos posibilita hacer con recursos enteramente propios esta obra que insume 280 millones de pesos".



Rutas y caminos



Respecto a la reparación de la ruta 22 dijo que los vecinos de Federal y las zonas de colonias plantearon la necesidad de mejorarla. "Hoy hemos firmado el llamado a licitación pero no termina acá, sabemos que nuestros caminos rurales están muy deteriorados, escuchamos las quejas de nuestros productores. No hacemos oídos sordos, tenemos un problema y lo enfrentamos, y vamos a solucionarlo porque tenemos la firme vocación de hacerlo y estamos buscando los recursos y los medios para lograrlo".



Trabajo cumplido



En tanto, el titular de Enersa, Jorge González, dijo que "no nos vamos a quedar aquí, vamos a seguir. Estuvimos recorriendo el Paraje Las Delicias, que es otra obra que nos pidió el gobernador y que venía postergada. Ahí viven unas 500 personas, hay 20 talleres que fabrican cuchillos, que es el motor impulsor de Federal, que necesitaban la trifásica".



"Nosotros también desde la empresa estatal tenemos que tener ese costado social que nos pide el gobernador, que quizás muchas empresas distribuidoras no la tienen", agregó y consideró que "cuando hay una decisión estratégica, se puede avanzar en estas definiciones de integrar el norte entrerriano a toda la provincia con obras de infraestructura, en este caso eléctricas".



Repuestas a la comunidad



Por su parte, el intendente de Federal, Gerardo Chapino, resaltó que en cada visita el gobernador "nos trae respuestas a lo que gestionamos. La ambulancia, el Registro Civil son respuesta para la comunidad para que cada federaense pueda tener los servicios que necesita. A eso hay que agradecerlo".



Por otro lado, dijo que las obras energéticas para el Paraje Las Delicias se vienen gestionando hace 10 años y permitirá que las cuchillerías puedan trabajar, por lo que agradeció a la Secretaría de Energía y a Enersa. "También tengo que agradecer a Enersa porque ayer se colocó un generador trifásico para la escuela Nº 4 que queda de camino al Paraje Las Delicias", indicó.



Respecto al cierre del anillo energético del Centro Norte, subrayó que "es una obra que hace más de 30 años estaba proyectada en la provincia y que se haya dado en este momento, no es casualidad. Es porque hay un gobernador que tiene la decisión política de hacerlo, que escucha y que sabe que el norte entrerriano no tiene que estar más postergado, nosotros tenemos que tener los mismos derechos de que las industrias vengan a nuestra zona y puedan invertir. Y para eso se necesita energía, buenos caminos para que nuestra producción también sea posible en el norte", concluyó Chapino.



Estuvieron presentes también el ministro de Planeamiento, Luis Bendetto; los senadores provinciales Nancy Miranda, Aldo Ballestena y Miriam Espinosa; el diputado Juan José Bahillo; el secretario de Energía, Raúl Arroyo; el presidente de Enersa, Jorge González; la directora de Vialidad provincial, Alicia Benítez; el interventor del EPRE, José Carlos Halle; el secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Guillermo Moser; el secretario de Salud, Mario Imaz; la presidenta del Copnaf, Marisa Paira; y funcionarios municipales, entre otros.



Cierre Norte



El Cierre Norte del sistema eléctrico provincial asegurará el abastecimiento en el corto, mediano y largo plazo para el norte entrerriano, como así también la posibilidad de radicación y desarrollo de nuevos emprendimientos productivos para la zona.



Por necesidades del servicio eléctrico, la más urgente de las obras enmarcadas en este Cierre Norte es la línea 132 kV que une Federal con Los Conquistadores, cuya apertura de sobres se realizó este martes.



La obra comprende una línea de 132 kV y una longitud aproximada de 52,2 kilómetros. La traza comienza en la nueva estación transformadora Federal y se desarrolla en un primer tramo en sentido oeste-este por calles de la zona rural del ejido de la ciudad de Federal hasta interceptar la Ruta Nacional 127 donde toma sentido sur-norte.



La inversión asciende a los 280 millones de pesos que se costeará con fondos del gobierno provincial, a través de Enersa; el inicio se prevé para febrero de 2018 y el plazo de ejecución es de 18 meses.



Aportes y anuncios



En el acto, Bordet entregó aportes al municipio y a un jardín de infantes; y se firmó la resolución para obras de energía en el Paraje Las Delicias.



Sobre los fondos para el jardín de infantes, la presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Marisa Paira, detalló que se trata de un "financiamiento del Plan Nacional de Primera Infancia al Jardín Maternal Las Delicias, ubicado en el ejido de la localidad de Federal. Los fondos constan de un desembolso único inicial de 200.000 pesos para infraestructura y 39.000 pesos semestral, renovable por seis meses más y con continuidad por un año más".



Ambulancia



Previo al acto, el mandatario recorrió el hospital Justo José de Urquiza, donde entregó una ambulancia, e inauguró una oficina del Registro Civil en el lugar.