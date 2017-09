Diputados propusieron terrenos alternativos para emplazar el Polo Tecnológico

Los diputados justicialistas, Rosario Romero, Pedro Báez, Gustavo Guzmán, Emilce Pross y Gustavo Osuna, hicieron uso del Instituto de Voz y Opinión Ciudadana en la sesión de este martes del Concejo Deliberante de Paraná, para hacer pública su postura sobre el emplazamiento del Polo Tecnológico en terrenos del Parque Varisco."Apoyamos plenamente la instalación del Polo Tecnológico pero procuramos debatir con seriedad y visión estratégica, cuál debe ser el emplazamiento", indicó Rosario Romero anteFue por eso que los legisladores propusieron a los concejales, que se haga en las 300 hectáreas del Ejército o el predio del parque Botánico.La sesión comenzó pasadas las 10. La presidente del HCD de Paraná, Josefina Etienot, explicó que hubo una impugnación de los ediles oficialistas, a la propuesta de los diputados de hacer uso de la Voz Ciudadana, pero que por pedido del intendente, Sergio Varisco, los concejales de Cambiemos la retiraron. Luego de haberse concretado una reunión entre el intendente y la viceintendenta donde coincidieron posturas.Según registródurante el debate, los concejales de Cambiemos argumentaron que el gobernador Bordet estaría de acuerdo con el emplazamiento del Polo Tecnológico en el Parque Nuevo, a lo que el diputado Baéz explicó: "El convenio que firmó el gobernador, plantea el compromiso del gobierno provincial de aplicar recursos, hacer esfuerzos y cooperar en el desarrollo del Polo Tecnológico, pero plantea claramente que el avance en particular, requiere de consensos y discusiones".Durante su exposición, fue la diputada Romero quien explicó cómo fue adquirido el predio del Parque Nuevo de Paraná, donde hoy se proyecta la construcción del Polo Tecnológico."El predio del Parque Nuevo de Paraná, fue adquirido a la empresa Loma Negra en su momento por una ordenanza, la 7799 y fue promovido esto por el recordado intendente Humberto Cayetano Varisco", recordó la legisladora en el Concejo Deliberante."Lo que se planteó centralmente para los paranaenses, en ese momento, es que iba a ser una prolongación del Parque Urquiza y por eso se le decía el Parque Nuevo, así fue presentado en el debate de su adquisición, por eso cuando José Carlos Halle fue elegido intendente de la ciudad, el parque fue denominado ´Humberto Cayetano Varisco´ en base a esa iniciativa", indicó."La ordenanza original preveía que el 43 por ciento iba a ser destinado a espacio verde y el resto de las hectáreas a un proyecto de urbanización con fraccionamiento parcelario con comercialización promocional. Esto significa que se había pensado sin duda en un fin vinculado a lo social", subrayó la diputada. "Esa misma ordenanza prevé la participación de una comisión asesora, integrada por entidades intermedias, colegios profesionales y personas interesadas en general para que presenten ideas y proyectos complementarios", señaló."Es natural que desde el inicio de la adquisición del nuevo parque se lo viera como un predio de interés para la ciudad pero que participativamente se tenía que ir buscando el sentido a esa nueva adquisición", agregó Romero en su exposición ante el Concejo."El valor de contar con un Polo Tecnológico y Científico lo apreciamos rotundamente, es más, nuestro Gobernador (Gustavo Bordet) suscribió un convenio por lo cual los Estados se comprometen a potenciar esta idea y trabajarla conjuntamente. No está en discusión la importancia estratégica que para los paranaenses tiene la instalación de ese Polo, que apunta a emprendimientos de base tecnológica fomentando el desarrollo económico y social del gran Paraná, según dice el convenio. No es menor entonces, opinar sobre el único tema de debate que es el emplazamiento", explicó Romero."Vale mencionar aquellos primigenios objetivos y después la ordenanza que le da una característica de área especialmente protegida y preservada para los paranaenses y entrerrianos. Entonces nosotros pensamos, con toda humildad, que tiene que ser un tema de debate más amplio y participativo el emplazamiento. Porque existen en la ciudad varios requerimientos y necesidades"."El borde costero, los espacios verdes, es necesario que los protejamos que los fomentemos, que vayamos con nuestros chicos, que podamos mejorarlos. Porque todos coincidimos que ese parque hay que mejorarlo, tener un plan para administrarlos", mencionó la Diputada provincial que también fue Secretaria de planificación e infraestructura de la Municipalidad de Paraná durante el gobierno de José Carlos Halle."Pero entendemos que si tenemos una visión estratégica y planificada de la ciudad, es vital que la miremos en su conjunto. Si queremos que el Parque Tecnológico sea verdaderamente accesible, dure muchos años, miremos hacia el sur de la ciudad", propuso Romero. "Miremos esos terrenos del Ejército de los cuales hay 300 hectáreas disponibles que prácticamente obturan el crecimiento de la ciudad hacia esa zona. Miremos esa zona porque allí hay que hacer el colector cloacal que falta, que es del Tuyucuá, que muchas vecinales demandan y reclaman. Hacia allá hay que diseñar el Polo Tecnológico", opinó Romero."También es un predio a considerar lo que antes conocíamos como la Escuela Granja Municipal y hoy es parque Botánico, al lado está el vivero municipal y detrás de esos predios, hay más de 30 hectáreas que podrían estar disponibles para instalar el Polo Tecnológico", sostuvo.Al referirse al predio que la ordenanza contempla donar a la Escuela Esparza, Rosario Romero aclaró: "Miremos el Parque Nuevo para la escuela Esparza, que sí queremos que tenga su hectárea, esto lo defendemos, porque esa institución está íntimamente vinculada en sus objetivos y en su orientación al parque, y miremos estos otros predios que son mucho mejores para la instalación del Polo Tecnológico, al que suscribimos, y para el cual vamos a militar con mucha conciencia y con mucha fuerza", finalizó Romero.