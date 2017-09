Bahler se comprometió a trabajar para generar conciencia sobre el autismo

Política Denunciaron ante el Inadi al diputado Bahler por sus dichos sobre el autismo

El diputado provincial Alejandro Bahler, se disculpó nuevamente por sus "desafortunadas" declaraciones sobre el autismo y se comprometió a trabajar para lograr mayor concientización social sobre la enfermedad; lo hizo tras una reunión que mantuvo este martes en la sede del Inadi de Paraná, con un grupo de padres de hijos con trastornos generalizado del desarrollo, entre los que se encontraba la esposa del gobernador, Mariel Ávila."Volví a manifestar que fueron desapropiadas esas palabras, que fueron involuntarias, y me puse a total disposición para colaborar en lo que sea necesario con todo lo que se organice desde el Estado, luego de haber pedido nuevamente las disculpas del caso", expresó el diputado anteLa esposa de Bordet, Mariel Ávila, en tanto, se retiró de la audiencia sin hacer declaraciones.Sobre la audiencia, el legislador comentó: "Primero dejé que hable la señora del gobernador, ella se explayó, hubo momentos difíciles, desde el sentimiento... esto ha concluido y me he puesto a disposición para trabajar y para ayudar en todo lo que sea necesario"."Me he sentido extremadamente culpable de lo que dije, y lo reconozco nuevamente", cerró Bahler, no sin antes comentar que tiene una hija psicopedagoga que trabaja en la temática y amigos con hijos con autismo.