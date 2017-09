Bahillo: "Sumaremos fuerzas para que las provincias sean escuchadas"

"En el Congreso vamos a hablar por nuestro gobierno y por todos los entrerrianos. Y vamos a sumar fuerza para que las provincias sean escuchadas. No estamos para entorpecer al gobierno. Estamos en contra de la avaricia de los que se quieren quedar con todo y en contra de los que atropellan los derechos de la gente".El candidato a diputado nacional, Juan José Bahillo encabezó una reunión con militantes en la sede del Partido Justicialista de Paraná. Estuvo acompañado por la senadora nacional, Sigrid Kunath, el ministro de Economía, Hugo Ballay y el titular de ATER, Sergio Granetto."El equipo técnico de economía explicó los detalles y analizó la coyuntura que atraviesa nuestra provincia con respecto al reclamo de la provincia de Buenos Aires, que pone en riesgo la economía del resto de las provincias", resumió Bahillo y destacó la importancia de estos encuentros porque "contribuyen a tomar dimensión de lo que sucede y a tomar postura sobre un tema que afectaría directamente a cada entrerriano".Bahillo adelantó lo que sucedería si la pretensión de Buenos Aires avanza: "Nuestra provincia sufriría un recorte anual de fondos de $3.500 millones y los municipios entrerrianos verían resentido el giro del 15% proveniente de la coparticipación, entre otras consecuencias" y agregó: "El perjuicio sería enorme e imposibilitaría el normal funcionamiento del Estado provincial. Podemos compararlo con cuestiones concretas: el monto equivaldría a la construcción de 100 escuelas o a más de 3.500 viviendas por año", ejemplificó.El candidato por el frente Somos Entre Ríos, reiteró la necesidad de encauzar el planteo en el Congreso Nacional. "Es fundamental que el debate por la distribución de los recursos federales tengan lugar en el Congreso de la Nación. No convalidamos la petición de la provincia de Buenos Aires de hacer el planteo ante la Corte Suprema de Justicia, creemos que los temas políticos deben agotar las instancias dentro de la institucionalidad política porque se trata de un tema soberano que afecta a los 24 estados provinciales", señaló.Por su parte, la senadora Sigrid Kunath expresó: "Estamos en un momento donde hay muchas ganas de participar y de reunirse. Estos encuentros tienen como objetivo brindar herramientas para dar el debate que debemos dar sobre los distintos temas que atraviesan nuestra realidad y en especial, de cara a la próxima elección legislativa".Explicó que "la idea del encuentro de hoy era conversar y tomar herramientas para el debate respecto a la coparticipación federal y en especial a la situación planteada a partir del reclamo de la provincia de Buenos Aires para reformar la distribución del 10 por ciento del impuesto a las ganancias. Hoy esta demanda está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si la Corte decide resolverla en función de lo que pide provincia de Buenos Aires obviamente esto supondrá un perjuicio que atraviesa a todas las administraciones provinciales, lo que daría pie a que cada provincia promueva nuevas demandas por la inequidad que un fallo de tales dimensiones generaría".En este sentido hizo referencia al proyecto que presentó en el Senado -en el que fue acompañada por once legisladores de distintas provincias-, manifestando la preocupación por la demanda bonaerense y solicitando que el debate y la discusión sobre este tema se dé en el Congreso, que "es el ámbito propicio ya que es el órgano constitucional donde se encuentran representadas todas las provincias. Este es un tema que requiere de una respuesta política arribada a través de un acuerdo entre todos los actores participantes, tal como lo establece la Constitución Nacional y las normas correspondientes", sostuvo la legisladora.En este marco, Kunath hizo referencia además al 70 aniversario de la promulgación de la ley del voto femenino. "No puedo dejar pasar esta fecha sin hacer una brevísima referencia a la conmemoración del voto femenino. Este camino de empoderamiento y de incorporar la perspectiva de género es uno de los desafíos que nos espera de aquí para adelante".