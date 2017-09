Presentarán amparos para pedir la continuidad del fútbol gratuito

El abogado Leonardo Martínez Herrero, junto con Leonardo Clemente, trabaja en los últimos detalles de la estrategia jurídica para lograr que, al menos un juez federal, conceda la medida cautelar que suspenda la derogación del programa Fútbol para Todos (FPT) vigente desde el 21 de agosto de 2009 hasta las próximas elecciones legislativas."La medida busca que vuelva a estar en vigencia el programa FPT porque el artículo 77 de la Ley de Medios establece el derecho universal y gratuito de la personas para que puedan participar de los espectáculos deportivos", dijo aMartínez Herrero.Y agregó: "Vamos a presentar amparos en cada uno de los juzgados federales que tenga cada provincia. Será para principios de octubre con el objetivo de que algún juez conceda en 24 horas la medida cautelar y obligue al Gobierno a continuar con el Fútbol para Todos. En esta situación se da con claridad una omisión lesiva del Estado como señala el artículo 43 de la Constitución Nacional".La televisación gratuita del campeonato de primera división del fútbol argentino llegará a su fin en noviembre."Además, tenemos que sumar una promesa electoral de campaña de Macri que dijo que iba a mantener el programa Fútbol para Todos. Tenemos una ley, una promesa de campaña y una situación económica de la mayoría de los hogares que no puede afrontar", señaló.Para el penalista Martínez Herrero también es cuestionable la decisión jurídica del Gobierno nacional de no llamar a una audiencia pública para tratar el tema cuando está obligado por ley.Lo establece el artículo 78 de la ley que permite confeccionar y elevar el listado de acontecimientos deportivos relevantes a ser transmitidos.Las medidas cautelares se solicitarán en por lo menos un juzgado federal por provincia bajo el argumento de que la caída del Fútbol para Todos provocará "una afectación constitucional inmediata, de imposible reparación ulterior".Fútbol Para Todos fue un programa gubernamental creado por iniciativa de la anterior gestión que se inauguró en 2009 y que tuvo su última transmisión en junio de este año, después de que el actual Gobierno decidiera no continuar con su financiamiento.