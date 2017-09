Concejales postergan el tratamiento del proyecto de Polo Tecnológico

A la sesión de hoy se preveía que concurran los diputados provinciales justicialistas Rosario Romero, Gustavo Guzmán, Pedro Báez y Emilce Pross, quienes se proponía fijar su posición a través del instituto de Voz Ciudadana.



Sin embargo ayer se decidió retirar del temario su tratamiento para sesión de hoy.

"Escucharemos las opiniones sobre el tema hasta la próxima sesión", dijo el presidente del Bloque de Cambiemos, Carlos González, y agregó: "No se tratará este martes, no está en el temario, porque lo que sale de comisión no se trata enseguida, salvo que se pida expresamente que se trate sobre tablas. Por eso pasará para la sesión siguiente, dentro de 15 días". Al mismo tiempo, explicó que los concejales de su bloque tenían la potestad de pedir que se trate este martes: "No lo haremos porque, pese a que estudiamos en forma pormenorizada el tema y tenemos una posición tomada, escucharemos las opiniones hasta la próxima sesión", aseveró a APF.



González dijo que también se reunirán representantes de la provincia, el municipio y el Polo Tecnológico para analizar cómo se abrirá el debate. "Nos reuniremos esta semana. Ya tomamos contacto con algunas entidades. De hecho, el Foro Ecologista mantuvo ya cuatro o cinco reuniones con nosotros, pero hay otras con las que haremos lo mismo", finalizó.



El proyecto para la constitución de un Parque Tecnológico en terrenos del Parque Nuevo Humberto Varisco fue presentado por el bloque Cambiemos y cuenta con despacho favorable de tres comisiones. El texto estipula que serán afectadas nueve hectáreas del área natural protegida para la instalación de la iniciativa productiva.



La misma propuesta contempla la donación de otra hectárea del mencionado espacio público a favor del Consejo General de Educación con destino a la construcción del edificio propio de la Escuela N° 78 Intendente Juan Carlos Esparza.



La idea del Parque Tecnológico es impulsada por el Municipio y el Polo Tecnológico, entre otras entidades. La expectativa es que funcionen allí empresas de base tecnológica y organismos estatales dedicados a la innovación y departamentos de las universidades.



Según los impulsores, el enclave elegido tiene que ver con el desarrollo de esa zona de la ciudad. Para esto, apelan a estudios del Plan Estratégico para el Desarrollo de Paraná y al informe realizado por el BID en el marco del programa de Ciudades Emergentes.



Temas de la sesión

En la sesión de hoy del Concejo Deliberante se prevé que baje al recinto con despacho favorable una iniciativa impulsada por el intendente Sergio Varisco convocando a un Acuerdo Ciudadano, al que se declara de Interés Municipal el desarrollo del Área Metropolitana Gran Paraná. Dicho acuerdo será articulado entre el sector público, organizaciones sociales, instituciones intermedias y actores privados, para la construcción compartida de una visión estratégica para la microrregión a mediano y largo plazo. El mismo incluirá el desarrollo urbano ambiental, socio cultural, económico productivo y de la gobernanza y los mecanismos de gestión.



Además, en la sesión tomará estado parlamentario un proyecto remitido por el Departamento Ejecutivo solicitando autorización al cuerpo legislativo para la venta de 7,5 hectáreas de un terreno de propiedad del municipio, ubicado en el acceso norte, calle República de Entre Ríos 5107, a las empresas adjudicatarias del servicio público de transporte urbano de pasajeros, ERSA Urbano S.A." y/o Transporte Mariano Moreno S.R.L., con destino exclusivo a la construcción y equipamiento de la base operativa de éstas.



También está previsto que ingrese un proyecto de la viceintendente Josefina Etienot, mediante el cual se modifica el artículo 66 de la ordenanza N° 8391, estableciendo que el coordinador del Centro de Mediación ejerza su cargo por el período de cuatro años.



Entre los proyectos incluidos en el Orden del Día figura la creación del Fondo Municipal de Promoción para Clubes, promovida por David Cáceres (FpV). Mediante esta iniciativa se requiere conocer el monto de las deudas por tasas municipales y de multas.