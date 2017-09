Entre Ríos adquirió embarcaciones y vehículos para casos de emergencia

El gobierno adquirió vehículos, embarcaciones y elementos para utilizar en situaciones de emergencia que serán destinados a hospitales, municipios y organismos del Estado. Fue a través de un aporte no Reintegrable de 20 millones de pesos que gestionó la provincia ante el Sistema Federal de Emergencia (Sifem).Se utilizarán para contribuir a la reparación de los daños producidos o que se puedan producir en el futuro como consecuencia de la emergencia hídrica que padeció la provincia."Son elementos que hemos adquirido a través de los programas de emergencia y que serán distribuidos entre distintos organismos del Estado y municipios", expresó Bordet al observar los vehículos expuestos en la Plaza Mansilla, junto al ministro de Planeamiento, Luis Benedetto.Precisó que "algunas lanchas irán a la Policía de la provincia, otras al municipio de Villa Paranacito porque gran parte de su población vive en islas. También se entregarán ambulancias a los hospitales de San Benito, Concordia, Federal y Paraná, y vehículos utilitarios que serán distribuidos a distintos organismos".Por su parte, el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto, explicó que "ante las distintas emergencias que ha sufrido la provincia desde que asumió el gobernador Bordet, la provincia gestionó fondos ante Nación y conseguimos un Aporte No Reintegrable de 20 millones de pesos para adquisición de unidades y bienes que serán afectadas a todo lo que es la emergencia".Luego, indicó que se adquirieron equipos que serán destinados a distintos lugares de la provincia pero con la condición de que, ante una situación de emergencia en determinado lugar, éstos serán trasladados allí. "Para nosotros es muy importante poder equipar la provincia con medios que puedan atender las emergencias que sufran los entrerrianos", afirmó Benedetto.También estuvieron presentes los ministros de Salud, Sonia Velázquez; de Economía, Hugo Ballay, y de Gobierno, Mauro Urribarri; el intendente de Villa Paranacito, Gabriel García, la esposa del gobernador, Mariel Ávila, y funcionarios provinciales.Los bienes fueron adquiridos en el marco del convenio de cooperación y asistencia celebrado entre la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de emergencias y Catástrofes y el gobierno de Entre Ríos.El mismo tuvo por objeto otorgar una transferencia a la provincia en concepto de Aporte No Reintegrable del fondo del Sistema Federal de Emergencia (Sifem) para contribuir a la reparación de los daños producidos o que se puedan producir en el futuro como consecuencia de la emergencia hídrica que padeció la provincia. El monto del ANR es de 20 millones de pesos.Se adquirieron tres bombas hidráulicas sumergibles, transportable en ruedas y cubiertas, con capacidad máxima de caudal de 3.000.000 de litros por hora a cinco metros de altura.También nueve grupos electrógenos, cinco de ellos portables y el resto para utilizar sobre tráiler con potencia de generación de 70,180 y 330 Kva; tres plantas potabilizadoras móviles con capacidad de producción de 300 litros por hora; cuatro camionetas 4x4, doble cabina; cuatro embarcaciones con equipamiento (gomones semi rígidos); 20 motosierras; seis termonebulizadores para fumigación; y cuatro ambulancias (dos de media complejidad y dos de baja complejidad).Los bienes adquiridos por el Ministerio de Planeamiento serán distribuidos entre las Direcciones de Defensa Civil e Hidráulica, la Policía de Entre Ríos, hospitales públicos de San Benito, Concordia, Federal y Paraná, y el municipio de Villa Paranacito.