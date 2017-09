Del 2 al 5 de octubre se realizará la Semana de la Integración

En la Sala de Periodistas de la Casa Gris fue presentada la agenda de actividades que se desarrollará en Paraná en el marco de la Semana de la Integración organizada por el gobierno provincial a concretarse del lunes 2 al viernes 5 de octubre. La conferencia de prensa contó con la participación de la directora del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Cristina Ponce; la presidenta del Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak; la esposa del gobernador Gustavo Bordet, Mariel Ávila; y el secretario de Deportes, José Gómez. También estuvieron referentes de las entidades que trabajan en torno a la integración y la discapacidad, y funcionarios del Consejo General de Educación y del Ministerio de Salud.



Estuvieron en la presentación referentes de la Asociación Paranaense de síndrome de down (Aspasid), de la Asociación Cooperativa San Francisco de Asís, de Apana, de la Asociación Argentina de Padres de Autistas (Apadea), de Asperger, Mundo Joven, Básquet de Amigos, TEA Paraná, y del Observatorio Municipal de los Derechos de las Personas con Discapacidad.



Mariel Ávila detalló que para la Semana de Integración se han generado grupos de trabajo "de excelencia" para todas las actividades de gobierno y explicó que este año la convocatoria es más amplia y extensiva a la que tuvo lugar el año pasado con el mismo objetivo. "Por eso lo hacemos durante toda la semana, invitando a toda la comunidad a que reflexionemos porque es muy importante pensar en el otro, tener empatía y un poquito más de solidaridad a la hora de ayudar al prójimo. Esta es la idea. Más allá de las leyes que existen, hay mucho por recorrer y debemos allanar el camino socialmente porque a veces, por falta de información, se generan situaciones muy angustiantes para las personas que tienen capacidad diferente y sus familias. Esto también lo hablo a nivel personal. Debemos tener más empatía y sobre todo ser más humanos a la hora de estar en contacto con personas que tienen una capacidad diferente. Por eso generamos estas acciones con todas las áreas de gobierno y con todos los poderes para que se haga más fácil", explicó Ávila.



Por su parte, Mizawak destacó la importancia de realizar esta actividad con la participación de los tres Poderes del Estado. "Nosotros vamos a estar participando y celebramos que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo por su parte lleven adelante este tipo de actividades que son de difusión pero también de compromiso. Como Poder Judicial no podíamos estar ausentes de esto que es una articulación de los tres Poderes en pos de contribuir en esta política pública", indicó la presidenta del STJ. Dijo además que el Poder Judicial "viene trabajando desde hace un tiempo en todo lo que tiene que ver con el acceso a justicia de los más vulnerables, entre los que se encuentran las personas con capacidades diferentes". Dio detalles de las obras de accesibilidad realizadas en los edificios judiciales con rampas de acceso construidas y proyectadas, como así también los espacios lactarios dispuestos para que las mujeres puedan mantener la lactancia del niño el mayor tiempo posible en los lugares de trabajo.



En tanto, Cristina Ponce dio a conocer el programa de actividades que se realizará durante toda la semana y resaltó la importancia del trabajo en torno al tema. "Estamos haciendo la semana de la integración y trabajando por la inclusión. Es muy importante que el Estado se comprometa desde este lugar dando pasos que son de un gran desafío y de mucho compromiso", indicó Ponce y agregó que desde el Ejecutivo se decidió invitar a los otros Poderes para que participen de la semana con diferentes actividades.



Informó que también se solicita que durante esa semana en cada dependencia del Estado provincial se realice un momento de reflexión sobre el tema, "pensando desde nuestro lugar, como persona y como Estado, de qué modo se puede aportar a la integración y la inclusión en cada repartición".



Ponce brindó un detalle de las actividades por la Semana de la Integración que comenzarán el lunes 2 de octubre con la charla a cargo de Silvana Corso sobre Acciones para la Inclusión, en el Salón del Consejo General de Educación (CGE), con la participación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER y el CGE. El martes 3 está prevista la realización de una jornada de deportes adaptado en el Parque Berduc, y el miércoles una charla y taller a cargo del especialista Claudio Waisburg, sobre Trastornos del espectro autista, en la Sala Antequeda,.



El jueves 4, a la mañana en el Museo Histórico Martiniano Leguizamón, se firmará un convenio con Unicef, y por la tarde se realizarán reconocimientos a Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que trabajan con el tema de discapacidad, y un coloquio con tres personas con discapacidad que trabajan en el Estado, en el Senado provincial. El viernes se concretará la tercera edición de la feria El desafío de emprender, en la Plaza Mansilla donde habrá una radio abierta, exposición de fotos, circuito de barreras de accesibilidad, entrega de certificados de talleres de manipulación de alimentos y una suelta de globos. Programa de actividades Lunes 2: Acciones para la inclusión: ¿son posibles, cuándo, dónde, con quienes?. Exposición y debate a cargo de la docente Silvana Corso, directora de la Escuela de Educación Media Nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires, que recientemente fue elegida entre los 50 finalistas al Global Teacher Prize. La actividad es gratuita y se entregará certificado de asistencia. De 9 a 14, en el Consejo General de Educación (CGE)



Martes 3: Jornada de Inclusión Deportiva. Actividad recreativa donde se expondrá la práctica de distintos deportes inclusivos, como básquet en silla de ruedas, fútbol de talla baja, fútbol para ciegos, atletismo y ciclismo. De 14 a 20, en el Parque Escolar Enrique Berduc.



Miércoles 4: Abordaje integral en Discapacidad. Estrategia para la Integración. Espacio de exposición y debate a cargo de Claudio Waisburg, médico especialista en Pediatría, Residencia y Jefatura de residentes en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y fellowship en Neuropediatría en el BC Children's Hospital. Actualmente es jefe del Departamento de Neurología Infanto juvenil de IDECO y la Fundación Favaloro, y se desempeña como codirector del curso de posgrado Autismo y trastornos del neurodesarrollo en la Universidad Favaloro. La actividad es gratuita y se entregará certificado de asistencia. De 10 a 14, en la Sala Antequeda (Alameda de la Federación 557)



Jueves 5: Reconocimiento a Instituciones. Acto de encuentro donde se distinguirá a entidades de la sociedad civil vinculadas al trabajo en discapacidad, propiciando a su vez un intercambio de experiencias con tres jóvenes con discapacidad trabajadores del Estado. El moderador de la iniciativa será el periodista Washington Varisco. A las 18, en el Senado de la provincia de Entre Ríos.



Viernes 6: Feria Inclusiva El desafío de emprender. Espacio para compartir la producción de emprendedores entrerrianos, con prioridad a emprendimientos que trabajan con personas con discapacidad, integrando iniciativas de distintos rubros y trayectorias. La actividad atraviesa su tercera edición y continúa la propuesta desarrollada con gran concurrencia el año pasado. Habrá a su vez radio abierta, exposición de la muestra fotográfica Mujeres Empoderadas, circuito de barreras de accesibilidad (a cargo de los profesores Fabricio Alegre y Damián Reca), entrega de certificados de talleres de manipulación de alimentos y suelta de globos. De 9 a 14, en la Plaza Mansilla.