Sergio Maldonado contó que el nuevo juez de la causa ya llamó a su familia

La opinión de Garavano

"Me pareció un gesto muy humano, mis padres lo necesitaban, estaban con otro ánimo ayer. Me pareció una buena señal", dijo el hermano de Santiago Maldonado.Sergio Maldonado contó hoy que el juez Guillermo Gustavo Lleral -desde la semana pasada a cargo de la investigación por la desaparición de su hermano Santiago Maldonado- ya se comunicó con él y el resto de su familia y lo consideró "una buena señal"."Ya tuve contacto con el juez. Llamó a mis padres primero, habló conmigo y con mi otro hermano. Me pareció un gesto muy humano, mis padres lo necesitaban, estaban con otro ánimo ayer. Me pareció una buena señal", dijo Sergio Maldonado en una entrevista con radio Continental.La semana pasada la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia dispuso que Lleral se avoque, durante 60 días, "de manera exclusiva al conocimiento de las causas" del caso Maldonado, en la misma resolución que apartó de esos expedientes al juez federal de Esquel, Guido Otranto, recusado por las querellas.Una de esas causas investiga la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y la otra tramita una acción de habeas corpus por el mismo hecho."Le expresé que quedábamos a disposición, que no íbamos a ejercer ninguna presión, que trabajara tranquilo", contó Sergio Maldonado que le dijo al nuevo juez en esa comunicación telefónica.El hermano de Maldonado consideró además que "todo se hizo mal" en la investigación mientras la condujo el juez Otranto y que hay mucha información "pero no se utilizó"."Yo creo que la verdad se tiene que saber. Hay elementos. No es que hay muchas opciones, hay una sola, y una sola es la fuerza que intervino", siguió Maldonado respecto a la participación de Gendarmería.También indicó que "se sabe quiénes fueron y quiénes estuvieron involucrados", aunque consideró que hay más responsables que los que surgen del expediente.Finalmente, consultado sobre si creía en que su hermano estaba con vida, respondió: "Hasta que no vea un cuerpo lo voy a seguir buscando vivo".El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, destacó hoy la necesidad de "ayudar" al nuevo juez de la causa que investiga la desaparición de Santiago Maldonado, Gustavo Lleral, para "que encare esto rápidamente" y se procure "llegar a la verdad" sobre el paradero del joven desaparecido desde el 1 de agosto pasado."Hoy ya hay un nuevo juez que hay que ayudar para que encare esto rápidamente y tratar de llegar a la verdad y ubicar a Santiago, ése es el desafío", sostuvo Garavano en declaraciones formuladas esta mañana a Radio La Red en relación al titular del Juzgado Federal 2 de Rawson, quien fue designado por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia para hacerse cargo de la investigación, al disponer el apartamiento del juez federal de Esquel, Guido Otranto.En ese marco, Garavano indicó que cree que Lleral "ya está muy avanzado" en el análisis de la causa, y entendió que, como el apartamiento no fue por "una situación irregular con el juez Otranto, sino que más tiene que ver con adelantamiento de opinión", las medidas dispuestas por él deberían seguir su curso.