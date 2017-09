Marcos Peña aseguró que 2018 "será el año de mayor alivio"

"Claramente, con la baja en la inflación y el fortalecimiento de las paritarias, será el año de mayor alivio, más allá de lo que tenga que ver con la obra pública", vaticinó el funcionario nacional.Durante una entrevista que dio al diario La Voz del Pueblo, de Tres Arroyos, Peña agregó que el aumento de precios "este año será la más baja en diez años y el próximo estará sensiblemente baja, lo que ayuda a mejorar el salario y recuperar lo que fue muy castigado en el último año y medio".El referente del Gobierno, que visitó personalmente la redacción del periódico en el interior bonaerense, aseguró además que hay "una decisión política de mejorar la estructura de los sectores más vulnerables"."El año que viene, un 76 por ciento del presupuesto nacional estará orientado a los servicios sociales en general. Creemos que es muy importante porque no sólo ayuda en términos de ingresos sino a la igualdad de oportunidades y a mejorar la infraestructura social", precisó.Al referirse a las próximas elecciones, el jefe de los ministros sostuvo que el oficialismo va a hacer "lo que viene haciendo": "Estar cerca de la gente, escuchando temas, honrando este mandato de cambio que nos toca representar, mostrar que se puede gobernar de otra manera, entender el poder como un servicio, poner el foco en resolver los problemas que tenemos acumulados como sociedad y trabajando en equipo", indicó."Para la clase media uno de los puntos centrales en los que avanzamos es en los créditos hipotecarios que crecen mes a mes de manera exponencial y en distintas franjas", destacó.Por otra parte, Peña aclaró que "no hablaría de una reforma laboral, sino tener la vocación de reformar todo lo que tiene que ver con el contexto laboral para generar una inclusión de los que están en el sector informal laboral y los que están fuera de la ocupación".Y agregó: "La credibilidad del gobierno permite que nos endeudemos a la tasa más baja de la historia y el plan fiscal de deuda, a cuatro o cinco años, nos coloca al final del proceso en menos de un 40 por ciento de deuda en el PBI".Finalmente, Peña consideró que "lo que Argentina necesita es 20 años creciendo al 3 por ciento, no crecer cinco años al 7 por ciento y después caer 20 por ciento estrepitosamente como nos ha pasado en los últimos 40 ó 50 años"."Hay pocos países del mundo con tanta brecha entre lo que son y lo que podrían ser. Necesitamos un gobierno decente, honesto, que haga las cosas bien y que le dé las herramientas al sector productivo, la infraestructura necesaria para que cambien este país, ya que son los protagonistas. Lo más importante es el camino. El que no cambia mucho se queda atrás; ni hablar el que no cambia nada", cerró el jefe de Gabinete.