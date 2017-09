Garavano pidió "ser muy cautelosos" en la causa Nisman

"Tenemos que dejar que la Justicia investigue sin presiones, tratar de ser prudentes. Tenemos que tratar de tener mucho más cuidado y bajar un cambio en temas tan delicados, como la muerte de un fiscal en el ejercicio de su función", sostuvo el funcionario nacional.



En diálogo con Radio 10, el ministro de Justicia instó a "ser muy respetuosos con las víctimas frente a hechos de esta naturaleza, entender su situación y no corresponde juzgar los señalamientos que puedan hacer".



"Hay que ser muy cautelosos, porque no podemos transformar a las víctimas en victimarios, que es algo que solemos hacer en la Argentina", concluyó el integrante del Gabinete nacional.



El titular de la Unidad Especial AMIA Alberto Nisman fue hallado sin vida en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero el 18 de enero de 2015, un día antes de su presentación ante el Congreso para brindar precisiones sobre la denuncia que había realizado contra la entonces presidenta Cristina Kirchner.



Nisman acusó a la mandataria y al entonces canciller Héctor Timerman de presunto encubrimiento de Irán en la causa por el atentado contra la AMIA, a partir de la firma de un memorándum entre ambos países.



A dos años y medio del hecho, la Justicia aún trata de determinar cómo se produjo la muerte del fiscal: mientras una primera pericia del Cuerpo Médico Forense estableció que se trataba de un suicidio, el pasado viernes la Gendarmería entregó un informe al fiscal Eduardo Taiano manifestando que fue un asesinato del que participaron dos personas.



Sobre estas discrepancias entre los informes se expresó este sábado la presidenta de la Cámara de Casación Penal, María Laura Garrigós de Rébori, quien resaltó que la pericia del Cuerpo Médico Forense, que establecía que Nisman se había suicidado, era "sumamente consistente y muy fundada".



"Tuvimos a la vista todo el expediente, los peritajes. Los revisamos, trabajamos como locos. Eran consistentes, el informe era sumamente consistente y muy fundado, porque cada cosa que decía se explicaba", sostuvo la jueza en diálogo con Radio 10.



La titular de la agrupación Justicia Legítima se refirió al informe que Gendarmería entregó al fiscal Taiano y puntualizó: "Si lo mataron dos personas, ¿por qué lo hicieron adentro del baño que era tan incómodo, por qué no lo hicieron en el dormitorio?".



Al respecto, ironizó: "Se ve que era gente muy prolija que no quiso dejar manchas de sangre sobre la colcha".