"Estamos viviendo el desmantelamiento del Estado", lanzó Cristina

La ex presidenta y primera candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner , dijo este sábado que durante el gobierno de Mauricio Macri, los argentinos están experimentando "el desmantelamiento del Estado" y un "ajuste brutal"."Estamos viviendo el desmantelamiento del Estado", mencionó la ex primera mandataria durante la conmemoración por los 70 años del voto femenino, en el Centro Recreativo Veselka, de la localidad bonaerense de Caning, partido de Ezeiza.Cristina agregó que el Gobierno está aplicando "un ajuste brutal" y reclamó a la administración nacional "que baje la luz, que baje el gas, que suban los salarios, que se defienda el salario".Rodeada de las candidatas de su fuerza, Hebe de Bonafini y las Madres de Plaza de Mayo, también pidió por la madre de Santiago Maldonado, el joven tatuador que es buscado desde el 1° de agosto. "Un aplauso y un abrazo para esa madre por favor de todas las mujeres que estamos acá y que la mayoría somos madres", pidió.Además, la ex mandataria convocó a las mujeres a que en las elecciones del 22 de octubre se expresen en favor de "un país" en que todos los días pueda pensarse "que el día de mañana va a ser un poco mejor"."Que no nos vengan a decir que el futuro nos espera, queremos hoy acá y en el presente volver a subir la escalera, no queremos seguir bajando, porque mientras nos hacen bajar la escalera, hay otros que van en ascensor o en avión", comparó Cristina su gestión con la actual y agregó: "Ayudemos a todos a subir la escalera".