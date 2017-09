Bordet impulsa obras y proyectos educativos para escuelas agrotécnicas

"Las actividades de todas las escuelas agrotécnicas de la provincia es fundamental para poder sostener la población rural que tiene Entre Ríos, que es una provincia con una muy buena distribución demográfica de la población y que busca hacer que las familias queden en la zona rural y puedan seguir produciendo la tierra", detalló el gobernador Gustavo Bordet, al inaugurar obras en la Escuela de Educación Agrotécnica Nº 155 Hernández de Colonia La Perla, departamento San Salvador.Para eso, "necesitamos la formación de las escuelas agrotécnicas, por eso trabajamos decididamente en obras de infraestructura y en proyectos educativos que busquen contener a nuestros chicos en sus lugares de origen y que no tengan que emigrar y puedan desarrollarse y formar sus familias aquí", completó al respecto.El mobiliario que se comprará, para lo cual el gobernador firmó el contrato respectivo, consiste en conjuntos bipersonales, armarios, pizarrones y conjuntos docentes para 163 escuelas rurales de los departamentos Colón, Concordia, Diamante, Federación, Federal, Feliciano, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas, La Paz, Nogoyá, Paraná, San Salvador, Tala, Uruguay, Victoria y Villaguay.En la localidad ubicada sobre la ruta provincial Nº 37, a 10 kilómetros de General Campos, el mandatario destacó que "Uno a veces se imagina una escuela como edificio e imagina una obra terminada, lo que no imagina es el contenido que tiene esa escuela, que es la calidad humana de su personal, sus alumnos; esta superó las expectativas que tenía al venir aquí al encontrarme con un recibimiento tan lindo de la agrupación tradicionalista de los alumnos y del afecto que está motivado por las ganas de progresar y de seguir adelante", manifestó el gobernador.En ese sentido, Bordet afirmó: "Esta inauguración es nada más que un hito, al cual tienen que seguirlo muchas otras acciones más". Y en ese marco señaló: "La rectora habló del proyecto presentado en el Senado para la cesión de las tierras donde puedan realizar sus prácticas las escuelas aerotécnicas. Esto está prácticamente todo listo para que se efectivice y se pueda disponer del espacio necesario para poder realizar de manera mucho mejor las tareas".Bordet mencionó que la escuela primaria cumplirá 100 años, y comentó los dos pedidos que le hicieron desde la cooperadora en una charla que mantuvieron previamente: "Un pedido es para la iluminación. Y rápidamente le vamos a dar curso para que, a través de un aporte a la cooperadora, podamos realizarlo. Y el otro pedido es para que la escuela pueda contar con un gimnasio polideportivo, y vamos a estar trabajando para eso. Qué mejor reconocimiento para los 100 años de la escuela".En ese orden comunicó: "Instruí al ministro de Infraestructura, Luis Benedetto, para que esté trabajando primero en el proyecto, que se hará con gente de Cafesg y a través de la cooperadora, para poder ejecutar la obra y cumplir con este anhelo de la comunidad educativa".El mandatario entrerriano aprovechó además para "reconocer una vez más la tarea que hacen los presidentes de las juntas de gobierno y quienes las integran, porque lo hacen ad honorem y disponen de ese tiempo para trabajar a veces en condiciones muy desfavorables. Por eso reconocemos profundamente la tarea que se realiza en cada lugar de la provincia y particularmente aquí en esta zona".El gobernador, por último, remarcó: "Si no trabajamos en conjunto no podemos resolver los problemas que tenemos, y a veces, como en esta época que hay elecciones todo el mundo se preocupa por el tiempo preelectoral, pero las elecciones pasan, los problemas quedan y al otro día tenemos que seguir resolviéndolos, por eso es el compromiso de seguir trabajando y venir todas las veces que sean necesarias al departamento San Salvador, que es el más nuevo de la provincia pero uno de los más pujantes"."Mi convocatoria es a unir esfuerzo entre las juntas de gobierno, los gobiernos locales, el provincial y nacional para poder trabajar todos juntos para lograr tener una Entre Ríos mucho más inclusiva y una zona rural como este hermoso lugar, mucho mejor y con progreso", sostuvo Bordet al finalizar.El establecimiento comenzó a funcionar en 2000, como escuela intermedia, compartiendo el espacio con la escuela primaria N°13 Ramón Febre. Luego, hacia 2008, se creó la escuela agrotécnica, la única del departamento San Salvador. En la actualidad la matrícula está conformada por 107 alumnos, que se trasladan desde San Salvador, General Campos, y colonias aledañas.Hoy, tras el acto, el gobernador recorrió las instalaciones de la institución y las cuatro aulas, el salón de usos múltiples, y dos grupos de sanitarios que quedaron inaugurados.Participaron de la actividad los intendentes de San Salvador, Marcelo Berthet, y de General Campos, Sergio Martínez; la presidenta de la junta de gobierno, Elba Niz; la diputada provincial Carolina Galliard; el senador provincial Lucas Larrarte.También estuvieron presentes la rectora de la institución educativa, María Lorena Bard; el titular de la UEP, Juan Javier García, y los ministros de Planeamiento, Luis Benedetto, y de Economía, Hugo Ballay, entre otras autoridades provinciales.