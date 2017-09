Reclaman que se apruebe la nueva ley de VIH

Fundación Grupo Efecto Positivo junto a otras organizaciones se manifestaron este jueves frente al Congreso de la nación para reclamar el tratamiento de la nueva ley de VIH, Hepatitis e infecciones de transmisión sexual (ITS) que se encuentra frenada desde hace tres meses, informó Lorena Di Giano, directora ejecutiva de la entidad.



Los distintos colectivos y organizaciones que trabajan en VIH, amigos, familiares y activistas realizaron un acto sobre la avenida Rivadavia, de Buenos Aires, desplegando bandera roja que formó el clásico lazo, símbolo de la solidaridad por el VIH.



El 13 de junio pasado la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable al proyecto presentado por las organizaciones y desde entonces se encuentra frenado en la Comisión de Legislación General. "Es fundamental que sea tratado antes de fin de año ya que el proyecto corre riesgo de perder estado parlamentario y volver a foja cero", advirtió a esta Agencia Di Giano.



En Argentina aproximadamente 126.000 personas viven con VIH y 800.000, con hepatitis C. La ley nacional vigente 23.798 fue sancionada en 1990 y si bien en su momento fue innovadora y eficaz, actualmente resulta insuficiente y atemporal.



El proyecto presentado es una reforma de la ley existente y ha sido trabajado y consensuado desde hace más de tres años por Redes y Organizaciones de la sociedad civil que trabajan en VIH y hepatitis, instituciones de la sociedad científica, organismos internacionales y de actuación estatal nacional y provincial.



"Es urgente para nuestro país contar con una nueva ley que tenga enfoque integral y perspectiva de derechos humanos y necesitamos el compromiso de nuestros representantes en el Congreso para lograrlo", expresó.



Uno de los avances de este nuevo proyecto es la incorporación de garantías para la prevención y tratamiento de las hepatitis virales y las ITS (actualmente las hepatitis no cuentan con marco normativo; hay faltantes de medicamentos para hepatitis C y 500 personas están en lista de espera para acceder a la cura). Además, incluye los aspectos sociales de las enfermedades con perspectiva de Derechos Humanos; contempla a niños y niñas, adolescentes y jóvenes nacidos con VIH; prevé la conformación de un observatorio contra el estigma que aún afecta a las personas con VIH y su entorno; así como sanciones ante la discriminación en el acceso al empleo.



Al finalizar la concentración, las organizaciones "presentamos un petitorio en Mesa de Entradas del Congreso para que pronto se convoque a una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda y se asegure el tratamiento y dictamen del proyecto de ley".



"Exigimos que la Comisión de Legislación General y la Comisión de Presupuesto y Hacienda convoquen a una reunión conjunta para darle tratamiento y dictamen al proyecto en el que las organizaciones de afectados hemos venido trabajando consensuadamente hace más de tres años, a fin de llegar a tiempo al recinto y que no pierda estado parlamentario. Ya tenemos el compromiso del Presidente de la Comisión de Legislación General, el diputado Daniel Lipovetzky; estamos esperando que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado Luciano Laspina, acepte realizar esta reunión conjunta de comisiones; mientras tanto en Argentina hay personas que en fases avanzadas de hepatitis C esperan un tratamiento que no llega y se les va la vida", señala José María Di Bello, secretario de Fundación GEP. (AIM)