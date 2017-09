Hay que ser "superprudentes" con el caso Nisman, dijo Peña

El jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, pidió ser "superprudentes" sobre la investigación que lleva adelante la Justicia por la muerte del fiscal federal de la causa AMIA, Alberto Nisman, y remarcó que ese hecho se inscribe en las "cosas graves y oscuras que los argentinos tenemos que poder saber".



"Apenas asumió, el presidente Mauricio Macri tomó el compromiso con la familia, las hijas del fiscal en particular, de que se sepa la verdad", subrayó Peña en declaraciones a radios de Santa Fe y La Rioja.



Subrayó que frente al informe pericial de la Gendarmería "hay que ser superprudentes, esperar a que la Justicia pueda dictaminar y que termine de confirmar lo que esto es hoy la línea de investigación".



Dijo que es necesario "poder reconciliarnos con la verdad, entender que los procesos judiciales no tienen que tener obstáculos o manipulaciones por parte del poder de turno y que como ciudadanos nos reconciliemos con que hay justicia y que llegue en tiempo y forma".



Del mismo modo, ratificó que "tenemos que ser muy respetuosos de los procesos judiciales" sobre la investigación de Santiago Maldonado.

"No hay que perder el foco que la tarea principal, más allá de todo el ruido, las declaraciones y las idas y vueltas, es la aparición de Maldonado y el esclarecimiento de lo que pasó", afirmó.



Peña dijo que "no hay duda de que se ha hecho un uso político" sobre la cuestión.

Dijo que hubo "mucha información que ha sido contradictoria y también falsa que se está tratando de esclarecer" y "muchos intereses en el medio que hay que dejar a un costado".



Remarcó que "el eje tiene que ser muy estricto con la investigación judicial, llegar a la verdad de ver dónde está y saber qué paso aquel día".

"Tenemos que seguir poniendo todos los recursos del Estado en apoyo a la investigación, dejar trabajar al juez y la fiscal para que se puedan llegar al fondo de la cuestión", añadió.



Por otra parte, Peña ratificó que el año próximo la inversión nacional en obras crecerá el 60 por ciento impulsada, en parte, por la incorporación de proyectos público-privados.



"Hay una inversión muy grande en obra pública e infraestructura en general en el país", sostuvo.

En declaraciones a Radio LT2 de Santa Fe, destacó que "nunca jamás hubo una inversión del Gobierno Nacional" en esa provincia "como la que ocurre en este momento".



"No hay antecedentes y habla de un compromiso que sostenemos con los santafesinos", añadió el Jefe de Gabinete.

Dijo que la realización de importantes obras es una respuesta al "enorme atraso" que tiene el distrito en infraestructura "no sólo por los gobiernos nacionales anteriores sino también por problemas de inversión de la propia provincia".



Subrayó que esos hechos son la "demostración más clara de que no hay especulación y no hacemos como otros gobiernos que definían las inversiones de acuerdo con los colores políticos".



Peña dijo que "tenemos convicción plena de que la Argentina va a seguir creciendo y los argentinos van a vivir años de mejor bienestar".

"Y no sólo por lo económico, que va a ir mejorando, sino porque el clima social y político va a ir mejorando", afirmó.

"Lo cual nos fuerza y obliga a todos los argentinos a la tarea de repensar y reformar lo que tengamos que modificar para ser más contemporáneos", agregó.



Dijo que en ese aspecto hay que pensar "que estamos en el medio de las revoluciones más grandes en la historia de la humanidad, en un momento de gran cambio en el mundo".



"El país que se queda quieto se atrasa", advirtió.

Señaló la necesidad de introducir transformaciones para "mejorar la calidad educativa, cómo seguimos reformando la política, generando más competitividad en el sector productivo, multiplicando la infraestructura y mejorando la seguridad ciudadana".



En Radio Independiente de La Rioja, Peña señaló que en los próximos días el programa nacional "El Estado en tu Barrio" comenzará a brindar prestaciones a los vecinos de la capital provincial y que en octubre proseguirá en la ciudad de Chilecito.



Puntualizó que "ya más de 2.300.000 argentinos han sido asistidos por este operativo que realmente busca reforzar el concepto de ciudadanía y un Estado al servicio de la gente", a través de una tarea coordinada por la Nación con las provincias y los municipios.