Triaca: "La reforma laboral brasileña no es un espejo para la Argentina"

"Si bien hay muchos temas que trabajar en agenda, se avanzará entendiendo que a partir del consenso se generan políticas duraderas", consideró el ministro de Trabajo.La controvertida ley de reforma laboral en Brasil aprobada en julio flexibiliza formas de contratación, modifica los esquemas de despidos, privilegia negociaciones por empresas por sobre las colectivas y recorta licencias.Además, se introdujeron modificaciones en las jornadas laborales, que pueden llegar hasta las 12 horas (acompañadas con otras 36 horas de descanso) y con un límite de 44 horas por semana.Tras el encuentro, que se desarrolló en la sede central de la CGT, ubicada en Azopardo al 800, Triaca manifestó su esperanza de incorporar al debate laboral al sector "empresario y a las provincias".Por otra parte, dijo que "no se abordó" durante la reunión con la central obrera la posibilidad de un paro sindical y sostuvo que "dada la posibilidad de dialogar y construir acuerdos, una medida de fuerza no está en debate".El ministro sostuvo que "por ahora no hay proyecto de reforma previsional", pese a los intensos rumores que circulan sobre cambios en el sistema de jubilaciones y pensiones.Señaló que en la reunión se analizaron "los variados y múltiples temas que preocupan al Ejecutivo y al mundo laboral" y entre ellos mencionó el plan de blanqueo de los trabajadores y los riesgos de trabajo y la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud.Sobre los cambios a introducir y reformas a implementar, Triaca aclaró que se deben impulsar "a partir del consenso" y consideró que así "se generan políticas duraderas".