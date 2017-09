En noviembre, Macri se reunirá con Evo Morales en Jujuy

No podrá ser en la Bombonera como se había previsto inicialmente para ver juntos el superclásico Boca-River, pero la idea del Gobierno es lograr de una vez por todas el encuentro bilateral postergado: el presidente Mauricio Macri y su par de Bolivia Evo Morales se reunirán en Jujuy a fines de noviembre.



Según confirmaron fuentes de la Cancillería, la reunión de ambos presidentes se realizará el 28 de noviembre en San Salvador de Jujuy y contemplará una agenda abierta que abarcará temas comerciales y acuerdos energéticos y de cooperación en materia de inmigraciones, entre otros.



La intención inicial era realizar esa reunión en mayo pasado en Buenos Aires durante el partido de fútbol entre Boca y River. No se pudo hacer por problemas de agenda de ambos presidentes y luego se evaluó armar la reunión en las semanas siguientes en Jujuy, pero en la Casa Rosada advirtieron que eso no era conveniente en medio de las elecciones. Sucede que en el frente Cambiemos temen que el clima político enrarecido que hay en Jujuy con la detención domiciliaria de Milagro Sala pueda afectar el encuentro de los presidentes. El gobernador radical de Jujuy Gerardo Morales deslizó que no iba a ser conveniente la reunión de presidentes en medio de la campaña electoral y la Casa Rosada tomó nota de ello.



"Macri le tiene mucho aprecio a Evo más allá de las diferencias ideológicas", expresó un funcionario del Palacio San Martín que se encuentra ajustando los detalles de la reunión bilateral. En rigor, para este caso la diferencia ideológica jugaría en favor de Macri ya que la intención del Presidente es tratar de acercarse a uno de los aliados de Nicolás Maduro para intentar arribar a una solución en la crisis de Venezuela. En el Gobierno creen que la ayuda de Morales ante el régimen de Maduro podría ser clave para avanzar hacia una eventual solución en el caso venezolano.



No obstante, la reunión de Macri y Morales en Jujuy contempla una agenda bilateral centrada esencialmente en uno de los ejes que más preocupan a la Argentina: los reacondicionamientos del contrato de exportación de gas boliviano a nuestro país. Hasta ahora se sabe que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) enviará más gas natural a la Argentina en los próximos meses con lo que podrá cumplir con el contrato vigente desde 2006, tal como lo anunció en La Paz el presidente de la compañía, Guillermo Achá. No obstante, se deben ajustar los parámetros de importación de Argentina para el año que viene. En los meses de invierno la Argentina suele comprar unos 20,9 millones de metros cúbicos de gas a Bolivia, y eso bajó a 16 millones.



Por otra parte, el encuentro de Macri y su par de Bolivia servirá para cerrar un contrato por la construcción de centros de medicina nuclear y el intercambio comercial de productos agropecuarios.



En la agenda está pendiente también uno de los temas que preocuparon a la administración de Morales y que fue motivo de quejas por parte de Bolivia, como fue el decreto presidencial que firmó Macri a principios de este año por el cual se estableció un esquema más rígido de controles migratorios. De esta manera, se exigió la deportación de aquellos inmigrantes con causas penales o se prohibió el ingreso de los que tengan antecedentes delictivos. Esta decisión generó un malestar de Bolivia, pero en el Gobierno argentino explicaron que no se trata de una persecución a inmigrantes sino una medida para reducir la delincuencia. Así, explicaron a las autoridades de Bolivia que el Gobierno argentino amplió sustancialmente los trámites de radicación de ciudadanos bolivianos o paraguayos que decidieron venir a vivir al país.



En rigor, Macri no realizará más visitas al exterior hasta fin de año. Es que el Presidente quiere estar abocado a la campaña electoral y después de los comicios de octubre quiere concentrarse en Buenos Aires para la organización de la cumbre de ministros y cancilleres de la Organización Mundial de Comercio que se hará en la Argentina. También para diciembre está prevista en la Argentina una reunión preliminar de ministros de Finanzas de los países que conforman el G20.