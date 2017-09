Caso Maldonado: "Elementos contribuyen a pensar que algo se está ocultando"

A 50 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el exjuez español Baltazar Garzón quien además forma parte del Comité de Desapariciones Forzadas, consideró que "hay elementos que contribuyen a pensar que algos se está ocultando" en la investigación."Se ve un nerviosismo muy evidente, lo que lleva a pensar que algo se está ocultando", afirmó Garzón en declaraciones a Radio 10. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno tiene la obligación de ser transparente" al tiempo que agregó: "Tienen que demostrar que no hay ningún manto de duda ni protección de los responsables".En tanto, dijo que la hipótesis de que fueron los mismos mapuches "es bastante penosa" y que lo que exige la normativa internacional es que la investigación sea "independiente, creíble y agote todas las instancias"."Parece que hay cada vez más indicios sobre la desaparición forzada. No se puede descartar ninguna hipótesis ni amparar a nadie que debe ser investigado", concluyó.Cabe recordar que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia realizará este jueves una audiencia para resolver el pedido de recusación contra el juez federal de Esquel, Guido Otranto, por el caso de la desaparición de Santiago Maldonado.La recusación fue planteada por Sergio Maldonado, hermano del joven artesano desaparecido desde el 1° de agosto, y organismos de defensa de los derechos humanos, como el CELS.La Cámara que presidirá la audiencia la integran los jueces Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman, quienes recibirán la prueba e informarán a las partes. La misma interviene luego de que el propio magistrado rechazara varios pedidos de recusación en su contra.El juez Otranto, en un escrito de diez fojas difundido anoche, acusó al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), conducido por el periodista Horacio Verbitsky, de "pretender direccionar la investigación de la desaparición" de Maldonado y de "instalar el hecho como un caso de desaparición forzada de personas y responsabilizar a la Gendarmería Nacional"."Debí mantener una actitud de firmeza cuando el Centro de Estudios Legales y Sociales me reclamó telefónicamente que adopte medidas contra Gendarmería Nacional que desde mi punto de vista no estaban justificadas por la versión que en un inicio se expuso sobre la desaparición de Santiago Maldonado", relató Otranto, quien remitió el planteo a la Cámara que este mediodía deberá resolver su situación. Fuente: (Ámbito).-