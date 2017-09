"Este es el Gobierno más federal de la historia", dijo Frigerio

Señaló que en el presupuesto para el año próximo enviado al Congreso hay proyectado un "nuevo récord en obras de infraestructura que son importantes, no sólo para mejorar la calidad de vida de la gente, sino también la competitividad de la economía".



Dijo que la previsión 2018 tiene "record de gasto social, frente a la campaña del miedo que se hizo en el 2015 acerca de que nosotros veníamos a terminar con todos las conquistas sociales".



"Este es el gobierno que más recursos destina precisamente a los sectores más vulnerables", recalcó Frigerio.

El titular de la cartera de Interior señaló que durante la administración anterior "la presión tributaria no creció sólo a nivel nacional, sino también en las provincias, y en los municipios".



Dijo que la Nación seguirá trabajando para bajar y eliminar impuestos en forma gradual e instó a los otros niveles de estado a "trabajar juntos para resolver este problema".

No obstante, advirtió que llegar al "alivio fiscal, no lo vamos a poder hacer del día para el otro".



También destacó la importancia de que "Santa Fe empiece a bajar los ingresos brutos, porque es un impuesto muy distorsivo, que afecta la competitividad de la producción santafecina".



En ese sentido, subrayó que la Nación incrementó en el 90 por ciento el caudal de recursos que le transfiere a esa provincia.



Frigerio sostuvo, además, que "corren aires de cambio también en Santa Fe" porque "hay ganas de cambiar", en el marco de "una elección nacional donde la gente está definiendo si persiste en este rumbo de transformación de la Argentina o volvemos para atrás".



El ministro formuló estas declaraciones a Radio Universidad al encabezar junto al intendente de la ciudad capital, José Corral, la ceremonia de inauguración del Jardín Municipal Padre Atilio Rosso y realizar una recorrida por el edificio del Correo Argentino donde se llevarán a cabo obras de restauración y puesta en valor.



El espacio creado para el cuidado y la atención temprana de 130 niños de hasta 5 años forma parte del proyecto "Jardines Municipales" del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe que tiene un 90 por ciento de financiamiento del Gobierno Nacional.



Frigerio anunció también el llamado a licitación del proyecto de Restauración y Puesta en Valor de la sede Santa Fe del edificio de Correo Argentino.



El proyecto tendrá el doble objetivo de asegurar la historia del edificio y permitir la innovación tecnológica edilicia de acuerdo con las exigencias de confort y seguridad vigentes para habilitar la incorporación de nuevas funciones.



Con un presupuesto oficial de más de 54 millones de pesos aportados por el Gobierno, está previsto que se concentren en ese edificio dependencias del Estado nacional que ahora están en diferentes sectores de la ciudad.