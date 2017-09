Triaca asegura que se avanza en un "blanqueo laboral"

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, destacó que hubo "avances" en sus encuentros con las autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT) para combatir la "informalidad laboral" mediante un "programa de blanqueo con certezas" para los trabajadores."Es necesario evitar la mafia de los juicios laborales que ponen piedras en el camino de las empresas. Hacerlo no significa estar en contra de los trabajadores sino darles certezas", dijo.



"Mañana (jueves) visitaré la CGT nuevamente para seguir avanzando en distintos temas que forman parte de la inquietud común, ya sea para reducir los índices de informalidad como así también proponer un programa de blanqueo en beneficio del mercado de trabajo", indicó al hablar en una jornada que organizó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Al repasar todos los programas laborales impulsados durante su gestión, el ministro subrayó la necesidad de "acercar a los jóvenes al empleo"



"Es indispensable el diálogo público-privado para lograr consensos y nos sentimos abiertos a todas las miradas pero teniendo en claro los objetivos del Gobierno de cara a los próximos 20 años", remarcó. "Argentina tiene la necesidad de tener paciencia y perseverancia en sus objetivos ya que los cambios no se hacen de un día para otro", agregó.