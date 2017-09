Ascensos y corrimientos: Los cambios de fiscales en la Justicia entrerriana

El procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge García, dispuso varios cambios en la estructura judicial. Por un lado, separó a Santiago Brugo de la Unidad de Investigación y Litigación -uno de los fiscales que llevaba adelante causas de corrupción- y en su lugar ascendió al mismo cargo a Gonzalo Badano, quien venía secundando a Brugo en todas las investigaciones por los mencionados delitos.



En tanto, entre otras medidas, estableció que Mónica Carmona, actual fiscal interina de la Unidad de Violencia de Genero de Paraná, pasara a ser fiscal de Coordinación, en reemplazo de Rafael Martín Cotorruelo, ahora integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones.



"Había muchas demoras en las causas y decidimos hacer un cambio para lograr más eficiencia, no por otra cosa", admitió la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche.



El corrimiento de Brugo, uno de los que estaba a cargo de causas que involucran, entre otros, al ex gobernador Sergio Urribarri, está contenido en la resolución Nº 113/17 de la Procuración, del 13 de septiembre, que dispuso los siguientes cambios:



--Mónica Elizabeth Carmona, actual fiscal interina de la Unidad de Violencia de Genero de Paraná, fue nombrada fiscal de Coordinación, en reemplazo de Rafael Martín Cotorruelo, ahora integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones. Carmona se formó junto a la abogada Noemí Berros (actual vocal del Tribunal Oral Federal) y luego estuvo por varios años como asesora legal de ENERSA.



--Álvaro Piérola, actual fiscal auxiliar interino con funciones en la Unidad de Investigación y Litigación, fue nombrado en la Unidad Fiscal Paraná, aunque continuará desempeñándose en la Unidad de Investigación y Litigación.



--Gonzalo Badano, que cumplía funciones como delegado judicial, fue designado fiscal auxiliar en la Unidad de Investigación y Litigación.



--Sandra de los Milagros Terreno fue designada fiscal auxiliar de la Unidad Fiscal Paraná, a cargo de la Unidad Fiscal de Niños y Adolescentes.



--María Aranzazú Barrandeguy, actual fiscal auxiliar de la Unidad de Respuestas Rápidas, pasa a cumplir funciones en la Unidad Fiscal de Violencia Género. La mencionada funcionaria judicial es hija del ex diputado nacional del PJ y actual defensor de Sergio Urribarri y Juan Canosa -entre otros-, en las causas por delitos de corrupción.



--Santiago Nicolás Brugo, actual fiscal titular de la Unidad de Investigación y Litigación, fue reasignado a Unidad de Niños y Adolescentes.



--Franco Bongiovanni, actual fiscal de la Unidad de Niños y Adolescentes, fue reasignado a la Unidad de Respuestas Rápidas.



Además, se nombró a Andrea Guzmán como delegada judicial suplente; a Bruno Damián Zeballos como oficial principal interino; a Ludmila Broggi, oficial auxiliar suplente; y a Stefanía Dreiszigacker como escribiente suplente de la Unidad Fiscal Paraná.



Goyeneche señaló que los cambios obedecen a la necesidad, dijo, de darle más dinamismo al trabajo de investigación desde la Fiscalía. "Gonzalo Badano, el empleado que ha venido llevando adelante la investigación en las causas por corrupción, asumió como fiscal. Va a unificar todas las causas por corrupción, y va a trabajar junto a los fiscales más experimentados, como Patricia Yedro, Juan Malvasio y Juan Francisco Ramírez Montrull. Todos ellos siguen en las causas que ya tienen, pero siempre con Badano trabajando a la par", explicó al sirio Entre Ríos Ahora.