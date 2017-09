Regionales entrerrianas de la CGT se reúnen en Gualeguaychú

La ciudad de Gualeguaychú recibirá este jueves a las regionales de las CGT entrerrianas. Se trata de las filiales de Paraná, Concepción del Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychú, Villaguay y Concordia - en vías de conformarse.



Será el segundo encuentro provincial, luego del primero efectuado en Villaguay "en donde se resolvió convocar a las regionales para unificar algún criterio en relación a las circunstancias futuras, como pueden ser la reforma de ley previsional o una flexibilización laboral", contó Navarro.



La idea de los dirigentes es "hacerle llegar a la conducción nacional de la CGT la realidad de lo que los afecta en el ámbito de la provincia", agregó el dirigente bancario.





La reunión con Triaca



Consultado por la reunión que el ministro de Trabajo Jorge Triaca mantuvo con el triunvirato de la central obrera, Navarro admitió que "es importante" la decisión de trabajar para reducir el nivel de empleo en negro en el país, tal como trascendió al término del encuentro.



"Pero me parece más importante que a esa reunión la tenga Triaca con los empresarios porque los que tienen los empleados en negro son los empresarios", planteó. Atacar el trabajo en negro "es lo que corresponde y en segundo lugar también es un beneficio para la atención social y previsional a través de los aportes de los trabajadores", acotó.



"Nos preocupa la flexibilización laboral y la versión es que cualquier movimiento que se haga en ese sentido, tratará de ser consensuado con el sector obrero", apuntó y en esa línea advirtió que habrá que ver llegado ese caso "qué amplitud de criterio tendrá la dirigencia de la CGT nacional para bajar un poco el pensamiento que tienen respecto a eso".





Mensaje para el Gobernador



El referente sindical bancario comentó que "hay una idea de que una vez pasada la contienda electoral se pedirá una reunión con el Gobernador no sólo por los temas laborales sino por los temas de las obras sociales que están siendo afectadas en gran manera por las diferencias de aranceles con lo que Iosper paga a los profesionales".



Tras mencionar que sería esta de concretarse la segunda audiencia con Bordet, Navarro consideró en diálogo con esta Agencia que el mandatario "tendría que tener una voluntad un poco más abierta con la regional de la CGT o con representantes de los trabajadores como la ha tenido con otros sectores".



Señaló como ejemplo lo ocurrido con la ministra de Salud Sonia Velázquez: "Se ha reunido con empresarios pero no con el sector de los trabajadores que son los que realmente se afectan y somos los sindicatos los que administramos las obras sociales y tenemos los problemas reales. Así que esperamos que una vez que pase esta etapa electoral haya una apertura mayor", manifestó. (APF)