Piden que Aldea Brasilera sea declarada Municipio

Una iniciativa legislativa presentada hace más de un año en la Cámara de Diputados y que impulsa la elevación de Aldea Brasilera a la categoría de municipio, aún no fue tratado en la comisión de Asuntos municipales.



El presidente de la Junta de Gobierno, Hugo Ramírez, dijo que está gestionando una audiencia con el gobernador, Gustavo Bordet, para abordar el tema. La localidad del departamento Diamante supera los 1.500 habitantes estipulados por Ley y cuanta con un presupuesto acotado en función de los servicios que presta. Si se lo declara municipio, implicaría cambios significativos en los recursos que recibe en concepto de coparticipación.



Ramírez anticipó que presentará en los próximos días documentación a la dirección de Estadística y censo de la provincia para que se realice un nuevo relevamiento a fin de corroborar la cantidad de habitantes. Una vez cumplidos los trámites "va a faltar decisión política para hacer el censo", señaló.



Recordó que el Censo 2010 "tuvo muchísimos errores acá como en todos lados" y "los números no coincidían en la zona". Las consecuencias son que Brasilera sigue siendo Junta de Gobierno: "Recibimos el mismo monto que por ejemplo la junta de Aldea Protestante que tienen entre 800 y 900 habitantes", comparó y resaltó que la Junta que preside presta "prácticamente todos los servicios: recolección de residuos, desagote de pozos porque no hay cloaca, riego, se corta el pasto en las veredas, se barren los cordones cuneta, se hace el alumbrado en Aldea Brasilera, Paraje La Virgen, Paraje San José y camping de Bioquímicos", enumeró.



"Le estoy pidiendo al diputado (Juan Carlos) Darrichón -autor del proyecto de Ley- que consiga una audiencia con el gobernador charlar este tema", afirmó Ramírez. (AIM)