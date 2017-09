Macri: "Esta es la generación que vino a cambiar la historia para siempre"

Sociedad Titulares de Asignaciones Familiares podrán acceder a los créditos Argenta

La nueva línea

La Reparación Histórica

"Sembrando confianza"

Nuevo programa Argenta

Reunión de Gabinete

"Esta es la generación que vino a cambiar la historia para siempre, en base a dar pasos sólidos todos los días, ningún salto al vacío, ninguna locura, ninguna propuesta mesiánica", enfatizó hoy el presidente Mauricio Macri en un acto que encabezó en el municipio de Quilmes ante un grupo de jubilados bonaerenses.Macri formuló estos conceptos al presentar, junto a la gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal, una nueva línea de créditos personales Argenta para titulares de asignaciones familiares, que beneficiará a unos 2 millones de trabajadores formales de menores ingresos."Somos protagonistas de la solución y eso es lo que estamos tratando de construir entre todos, con su apoyo y sus ganas, vulnerando límites", enfatizó el Jefe de Estado.Macri destacó los diferentes programas de protección social del Gobierno que alcanzaron a un importante sector de la población de menores recursos y subrayó que ese es el resultado de lo que "se construye en un país donde todos apostamos a dar lo mejor de cada uno de nosotros"."Es importante que entendamos el momento maravilloso que estamos viviendo, de construcción, en el cual el eje es entender que es el momento en que el cambio se va a producir, se está produciendo", dijo.La nueva línea de préstamos Argenta alcanzará a aquellos trabajadores cuyas remuneraciones no superen los 32.252 pesos por grupo familiar.Podrán solicitar hasta 5000 pesos por hijo a devolver en hasta 24 cuotas, en tanto que la obtención de los préstamos será totalmente digital a través de la página de Internet de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).El Jefe de Estado destacó también el programa de Reparación Histórica al que ya se han acogido más de 1.100.000 jubilados y pensionados."Han recibido lo que era de ellos, lo que le correspondía de una vida de trabajo, de amor, de enseñar, de ayudar a crecer a todos sus hijos y sus nietos", enfatizó.Dijo que "a cualquier edad y en cualquier momento nosotros podemos ser protagonistas de cosas maravillosas" y remarcó que "de eso se trata lo que estamos discutiendo y haciendo, en base a la verdad y al trabajo en equipo"."Tenemos que terminar con la melancolía, con el escepticismo y creer en que todos somos capaces de hacer más y mejores cosas", agregó.Macri señaló que la extensión de los préstamos Argenta a titulares de asignaciones familiares se produce luego de la buena repercusión que alcanzaron esos créditos, que tomaron más de un millón de beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH), de Pensiones no Contributivas (PnC) y de Adulto Mayor (PUAM)."Todos me dicen lo mismo: 'qué alegría tener un crédito por el que vamos a pagar una tasa razonable para arreglar mi casa o una habitación para un hijo', y esto lo hemos podido hacer sembrando confianza, esa misma que trajeron los créditos hipotecarios para tener casa propia", puntualizó el Presidente.Del encuentro, realizado en el Club Social y Deportivo El Porvenir, participaron la ministro de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley; el intendente de Quilmes, Martiniano Molina; el director ejecutivo de la ANSeS, Emilio Basavilbaso; Esteban Bullrich, Gladys González, Graciela Ocaña, Héctor "Toti" Flores y Guillermo Montenegro.El nuevo programa Argenta generó más de 1.600.000 nuevos préstamos, por un monto global de alrededor de 35.000 millones de pesos.Para jubilados y pensionados, ya se entregaron 521.666 créditos por un valor total de 17.737 millones de pesos. Pueden acceder hasta 60.000 pesos en 60 cuotas.Hace dos meses, los Argenta se extendieron para titulares de la AUH, PUAM y PnC y a la fecha se entregaron 1.114.797 créditos nuevos.De ese total, 829.015 fueron dirigidos a beneficiarios de la AUH, de los cuales 300.106 se tramitaron en la página web.En cuanto a la Reparación Histórica que el Gobierno impulsó por ley, el reajuste de 1.100.000 haberes de jubilados significó un aumento promedio del 34 por ciento en los ingresos. De esta manera, más de 500.000 mil jubilados pasaron de cobrar el haber mínimo a recibir montos superiores.Previamente, esta mañana, el presidente Mauricio Macri encabezó, una reunión de Gabinete ampliado en el CCK, a la que asistieron alrededor de 1200 funcionarios.