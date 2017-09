Docentes nucleados en Agmer Paraná se manifestaron frente a Casa de Gobierno

En adhesión a la jornada nacional de lucha impulsada por el gremio de Ctera, docentes nucleados en Agmer Paraná realizaron este martes, asambleas de dos horas por turno y luego marcharon hasta Casa de Gobierno.Desde la explanada de la Casa Gris, Claudio Puntel, secretario general de Agmer Paraná, anteexplicó que la medida de fuerza fue "contra los proyectos de vaciamiento y empobrecimiento de la escuela pública como el Plan Maestro y la reforma del secundario".Y en la oportunidad, también denunciaron "la situación de las escuelas de Paraná frente al ajuste que se profundiza y se agrava cada vez más"."Venimos con compañeros que todavía no han podido cobrar su salario del mes de agosto, otros a los que se debe el salario familiar desde hace varios meses, compañeros de los centros de actividades infantiles y juveniles, y tutores de los programas mejoras que están sin cobrar", advirtió Puntel, al tiempo que evidenció que "hay decenas de tutores que están renunciando a esos cargos porque no pueden vivir sin recibir el asalario, y tampoco hay docentes que quieran asumir esos cargos porque saben que trabajan y no cobran".Desde Agmer Paraná, exigieron que "el gobierno convoque para volver a discutir aumento salarial porque estamos muy por debajo de la línea de pobreza, demasiado lejos de la canasta familiar y muy atrasados con respecto a la inflación".Finalmente, Puntel comentó que el acatamiento a las asambleas docentes fue "masivo".