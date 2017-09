Ministros analizaron situación de cajas previsionales no transferidas a Nación

El ministro de Economía, Hugo Ballay, junto al presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, Daniel Elías, participó de una reunión con el titular de la Secretaría de Provincias, Alejandro Caldarelli, convocada desde el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. En ese marco representantes de las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego que no han transferido los sistemas previsionales a la Nación dialogaron con autoridades de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)."Anses había intimado la suspensión de los anticipos que está mandando mensualmente de acuerdo a lo que establece la Ley de Presupuesto al 30 de setiembre. Pero a esto lo han dejado sin efecto, y confirmaron que los anticipos van a ser continuados hasta diciembre", indicó Ballay.En ese sentido, el ministro ahondó: "También quedó el compromiso de seguir trabajando en este ámbito. Por eso es importante la presencia desde lo político, del Ministerio del Interior, porque lo que se pretende es lograr la igualdad de todas las provincias argentinas, independientemente de si han transferido o no el sistema previsional, es decir recibir la misma asistencia del gobierno nacional"."En base a eso va a continuar el trabajo que vienen haciendo las cajas de previsión con Anses para tratar de determinar realmente cuál es el monto real que debe compensar el gobierno nacional", añadió al respecto.El titular de Economía de Entre Ríos precisó que en el encuentro las 13 provincias realizaron el mismo planteo porque todas están atravesando la misma situación. "Lo que se pide es que el acompañamiento del gobierno nacional sea igual que en el caso de las provincias que han transferido su sistema de previsión", puntualizó.De igual modo, Ballay remarcó que desde la provincia el fin es "apostar al diálogo permanente que, de hecho, se tiene en estas reuniones"."Creemos y apostamos a que el diálogo es la mejor solución pero hay cuestiones que no pueden esperar y que son los tiempos. Entendemos que esta reunión podría haber sido con anterioridad y no a partir de la presión que recibieron los gobernadores por esa intimación de Anses", redondeó.Por su parte el ministro de Hacienda de Chaco, Cristian Ocampo, también apuntó que el objetivo es lograr que el gobierno nacional cumpla con la ley que le ordena financiar el déficit de las cajas previsionales provinciales. Para ello, explicó, debe estudiarse el devenir histórico que dispuso que las cajas no transferidas deben ser financiadas, a tenor que el conjunto de provincias vía detracción de recursos fiscales sostienen el sistema. Así se debe establecer cuál sería el escenario si la caja provincial hubiese sido transferida a Nación.La preocupación por la situación de las cajas previsionales ya había sido expuesta por los gobernadores durante las últimas cumbres. Hoy, en el encuentro en Buenos Aires, las partes acordaron que en unos 15 días volverán a reunirse, luego de la presentación y análisis de la documentación que tienen que elevar cada una de las cajas previsionales.