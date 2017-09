Juzgados federales: Bordet habló con autoridades del Consejo de la Magistratura

Uno por uno

El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación se comprometió hoy a agilizar la puesta en funcionamiento de los juzgados federales de Victoria, Concordia y Gualeguaychú. Así lo acordaron el gobernador Gustavo Bordet y Miguel Piedecasas, vicepresidente de este organismo que tiene a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial.El mandatario recibió a Piedecasas en la Casa Gris y le transmitió la necesidad de contar cuanto antes con más juzgados federales que hagan más fácil el combate contra el narcotráfico, una vez aprobada la ley de narcomenudeo que el Ejecutivo presentó ante la Legislatura provincial. Y también en otro tipo de acciones que no tienen que ver con delitos."Si logramos poner en funcionamiento los juzgados federales de Victoria, Gualeguaychú y Concordia, también la sociedad va a observar un mejoramiento enorme en el servicio de justicia, porque esto implica el acompañamiento de las fuerzas de seguridad federales, de manera tal que son transformaciones sociales en materia de justicia que son muy importantes", subrayó Piedecasas.Pero para esto, consideró que "debemos trabajar en conjunto las autoridades nacionales, provinciales y municipales, los colegios de abogados, la articulación entre la justicia provincial, nacional; y nacional y federal. Esto no se trata de un problema partidario o de coyuntura, sino que es un trabajo por el bien común de la sociedad".El vicepresidente del Consejo de la Magistratura agregó luego que todo esto "va acompañado de otras reformas, como el expediente digital, la celeridad en los juicios. La Ley de Reparación Histórica nos enfrentó a un nuevo fenómeno que es el expediente digital y ha funcionado bien, por lo que pienso que trasladar este fenómeno de despapelizar todo lo que es el funcionamiento de la justicia va a provocar una enorme transformación que la sociedad va a observar".En el caso de Gualeguaychú, explicó que "el concurso está casi terminado, ya hemos tomado las entrevistas y falta elaborar el orden de mérito y votar las ternas. Ahora estamos trabajando en la búsqueda de un inmueble y ya hemos localizado algunas unidades".En cuanto a Concordia, comentó que "el concurso está avanzando, pero necesitamos la evaluación de antencedentes, cuestión que ya he planteado. Acá también necesitamos ubicar un inmueble para la instalación del Juzgado Federal".Respecto a Victoria, aclaró que "contamos con un terreno propio y tenemos un inmueble alquilado, y vamos a tratar de destrabar el concurso que se encuentra hace un tiempo con un grado de no avance, lo cual es responsabilidad de nuestro Consejo de la Magistratura".Por otro lado, indicó que en relación al Juzgado Federal de Paraná, "el Consejo ha adjudicado una obra muy importante en el edificio frente a la Cámara Federal, que era del Estado Mayor y que hoy está dentro del esquema del Poder Judicial; y para esa obra se va a firmar el contrato en estos días".Luego se refirió al Juzgado de Concepción del Uruguay, donde "estamos culminando las obras de adecuación y vamos a tratar de habilitar el Tribunal Oral Federal (TOF) con una dotación mínima para cumplir con nuestras responsabilidades"."Estoy muy comprometido con estas temáticas, vengo haciendo un seguimiento personal e institucional de estos concursos. También lo estoy con la provincia de Entre Ríos, con los colegas, con la Justicia y con la sociedad", afirmó Piedecasas.En otro orden, respecto al proyecto de ley de narcomenudeo que impulsa el gobernador Bordet, dijo que en el encuentro el mandatario le planteó una serie de reflexiones."Si bien no tengo una opinión provincial porque soy integrante de un cuerpo federal y nacional, le manifesté que hay varias provincias que lo tienen y nosotros estamos haciendo una auditoría en materia de narcotráfico, de cuyos primeros resultados se observa que las provincia que tienen un sistema de narcomenudeo ofrecen una disminución de causas federales", explicó.En ese marco argumentó finalmente que hay "un traslado del fenómeno del narcomenudeo de lo federal a lo provincial; y a esto hay que acompañarlo con estructura, con un esquema de diseño de las fuerzas de seguridad que cada provincia debe discutir, debatir y decidir en su ámbito".El Consejo de la Magistratura es un órgano permanente del Poder Judicial de la Nación, incorporado a la Carta Magna mediante la reforma constitucional realizada en el año 1994.Este Consejo, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tiene a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial.