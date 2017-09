En Santa Fe quieren ampliar el ciclo lectivo para recuperar días de clases

La ministra de Educación de Santa Fe, Claudia Balagué, descartó que se reabra la paritaria para los docentes santafesinos, porque se cerró un aumento que calificó de "acertado". No obstante, consideró que, ante las prolongadas huelgas de los maestros en la primera mitad del año, sería "interesante" recuperar días de clase.



"Hemos hecho una paritaria muy acertada, que es otorgar un 25 por ciento de incremento salarial", señaló Balagué. "A principios de año se hablaba de un techo del 17 por ciento a nivel nacional. Por supuesto no creímos que la inflación iba a llegar nada más que a ese valor y estuvimos acertados en el análisis. Y además tiene un cláusula de ajuste automático", añadió al diario El Litoral.



Balagué explicó que "si se superara ese valor automáticamente hay un incremento del salario docente", y advirtió: "Es interesante que recuperemos algunos días de paro. Vamos a trabajar una semana más, se va a extender hasta el 22 de diciembre el calendario escolar. Esto puede ser una incomodidad para los docentes, inclusive para los padres, pero el eje hay que ponerlo en los chicos".



Asimismo, destacó la importancia de que "algunas cosas que hayan quedado en el tintero, que no se hayan podido abordar, sean abordadas", y se explayó: "Total tenemos todo enero y febrero para las vacaciones. Hay muchos países de Latinoamérica que tiene sólo un mes de vacaciones, así que creo que vale la pena el esfuerzo de todo".



También resaltó el valor que tiene que se haya instrumentado un nuevo sistema de control de las licencias médicas de los docentes, ya que se habían detectado excesos. Y afirmó: "Detectamos abusos en algunas licencias. Inclusive hicimos una presentación a los colegios médicos en cuanto a cuáles eran los 20 profesionales que más autorizaban licencias en la provincia".



"Hemos bajado de un 18 a un 9 por ciento el ausentismo, en un trabajo de un año y medio con distintas estrategias de control. Ahora estamos en un trabajo más intenso sobre las licencias administrativas y esperamos que siga disminuyendo el ausentismo", concluyó.