"Acompañamos el pedido porque es una buena iniciativa", dijo Balla

El Secretario de Trabajo de la provincia, Oscar Balla, se refirió a la solicitud presentada para que el día 21 de septiembre sea no laborable para aquellos estudiantes universitarios, de entre 18 y 25 años, que trabajan."Examinamos la presentación y puede ser justo lo que están pidiendo, por eso elevamos la solicitud a las cámaras empresarias para que les autoricen a no ir trabajar" el 21 de septiembre, dijo Balla en declaraciones al programadeEn tal sentido, aclaró que "no es obligatorio sino un pedido para que tengan en cuenta"; como así también aquellos estudiantes que quieran concurrir a sus trabajos pueden hacer como todos los días.Balla indicó que es la primera vez que reciben una presentación de este estilo ante la Secretaría. "Lo ví interesante, y acompañamos el pedido porque es una linda iniciativa y debería pasar a la legislatura para que se convierta en ley", estimó el funcionario.Consultado sobre cómo cree que reaccionarán los empresarios ante el pedido de día no laborable, Balla opinó que la respuesta será favorable "porque es un esfuerzo de aquella persona que trabaja y estudia para llevar adelante muchas cosas".Finalmente y respecto de los alcances de la resolución, aclaró que la Secretaría sólo tiene incumbencia en el ámbito provincial, por lo que no rige para estudiantes que, por ejemplo, trabajen en Santa Fe.