Sergio Maldonado: "El juez juega a favor de Gendarmería y en contra de nosotros"

Sergio Maldonado rechazó la hipótesis del juez de la causa, Guido Otranto, respecto de que su hermano Santiago Maldonado se ahogó en el río Chubut, y en ese sentido consideró que el magistrado "está jugando a favor de Gendarmería" y "en contra" del reclamo de la familia en pos del esclarecimiento."El juez sale ahora con esta hipótesis de que se ahogó en el río, cuando el día 5 decían que no podía haber ingresado al río. Es todo prueba y error. Como todas las hipótesis falsas que estuvieron haciendo, esta es una de las tantas", evaluó."El juez no puede sostener que mi hermano se ahogó en un río", insistió en diálogo con la señal de cable C5N.En este marco, el hermano del joven desaparecido fue lapidario con Otranto, al señalar que "está jugando a favor de Gendarmería" porque transcurridos 47 días desde la última vez que Santiago fue visto, el juez "no hizo nada para encontrarlo"."Estamos a día 47 y todo lo que hizo fue en contra nuestra. Siguen diciendo que lo buscan como persona extraviada", cuestionó.Sobre el rol de Gendarmería, aclaró que no piensa que toda la institución "esté involucrada, pero tampoco se puede creer que fueron 2 o 3 gendarmes los que hicieron la desaparición forzada y el resto no tuvo nada que ver".Consultado sobre el accionar de Patricia Bullrich, Sergio Maldonado volvió a mostrarse muy crítico y a pedir su renuncia, como también la de su jefe de Gabinete, Pablo Noceti."Al menos por vergüenza deberían renunciar", aseveró, y agregó que "el Gobierno en ningún momento se solidarizó" con la familia Maldonado."Tengo una mínima esperanza de que Santiago esté vivo", finalizó.