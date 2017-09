Acusan a aspirante a jueza de realizar posteos discriminatorios: Su descargo

El descargo de Molina

"Hay una gran diferencia entre lo que es una persona de color y un negro de mierda". Esa es una de las tantas publicaciones groseras y discriminatorias que aparecen en el Facebook personal decon mayor puntaje.La mujer actualmente esy pretende alcanzar el sillón de jueza. En el examen de postulación, Molina obtuvo 62,2 puntos y para el lunes está citada para una entrevista por el Consejo de la Magistratura de la provincia.En la reunión de Acuerdo Nº 26/17,, puso en conocimiento al Superior Tribunal de Justicia, órgano que a su vez remitió la información al procurador General, Jorge García. En el perfil personal de Molina existen además, numerosos comentarios a favor de un espacio político determinado, según publicó"Hijo de Don Piketero y Doña Planera, nieto de Peronia y alumno de Baradel. En una palabra, está frito el pibe". La frase acompaña la imagen de un niño con su rostro tapado y sosteniendo un palo. "La Korrupción y falta de respeto por la república está llegando muy lejos!!", dijo Molina en un posteo el 29 de marzo a las 15.01. Unas semanas antes, en febrero, un video de la ex presidenta Cristina Fernández fue compartido con la siguiente frase: "Hoy la víbora está a favor de los docentes... vamos a volver un poco para atrás y a ver cómo le faltaba el respeto a los docentes". Otra de las publicaciones fue una imagen editada del rostro de Milagro Sala con un premio Oscar, acompañada por la frase: "Oscar a la mejor actriz K por: 'Manos de Tijera'".La fiscal Auxiliar y postulante a jueza de Garantías,Una imagen compartida del espacio Buenos Aires Pro, con el rostro de la gobernadora María Eugenia Vidal como foto de perfil, decía: "FpV yo te ví protejer al genocida Milani" -sic: por proteger-.Las capturas de pantalla son numerosas y fueron presentadas por la senadora provincial Nancy Miranda (PJ-Federal), en la reunión de Acuerdo General Nº 26/17 del 12 de septiembre, según se precisó a la revista. "En la cuenta particular de la red social Facebook de la fiscal Auxiliar Titular de la jurisdicción, Dra. Eugenia Ester Molina, se advierten comentarios a favor de un determinado partido político, diversas manifestaciones con contenido grosero y soez en relación a la misma temática, como así también expresiones discriminatorias hacia determinadas personas o grupos de personas en razón de su color o ideología", se indicó en una constancia firmada por el secretario del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Esteban Simón. La información suministrada al STJ a su vez fue remitida por este órgano a la Procuración General de la provincia, tal como solicitó la legisladora provincial."Yo soy funcionaria pública y estoy expuesta a algunas cuestiones, a críticas, a gente que le moleste lo que hago, pero, y mi trabajo será objeto de evaluación de mis superiores", aseguró Molina a, y agregó "yo tengo la obligación de respetar el pensamiento diferente, la postura política diferente, y los demás tienen la misma obligación en relación a mí".Cuando se le preguntó si se arrepentía de haber hecho las publicaciones que se le cuestionan, respondió: "si verdaderamente las hice, que, si lo"; pero cuestionó que de haberlo hecho "es como si metieron la mano en uno de mis cajones de mi escritorio, o haber entrado y sacado fotos del interior de mi casa, porque mi red social está en privado".Molina insistió en poner en duda que haya hecho las publicaciones, "porque no sería ni la primera ni la última vez que se generan cuentas paralelas, o que se hackean Facebook"."Yo estoy en la justicia desde el 2007, y en la Fiscalía desde el 2013, y cualquiera que sea parte de los procesos penales tiene acceso absolutamente a todas mis decisiones, que son fundadas por escrito y en las audiencias, y las partes siempre han tenido acceso a mis razonamientos porque los expongo elocuentemente; y, concluyó la Dra. María Eugenia Molina.