Comenzó la instancia departamental del Senado Juvenil

El vicegobernador, Adán Humberto Bahl, les dio la bienvenida, los felicitó por su participación, y les remarcó que "es muy importante que se sientan parte y comprometidos con lo que pasa a su alrededor, que tengan ganas de intervenir para pensar la solución de un problema".



Acompañado por los coordinadores del programa, Ingrid Dening y Pablo Arriola, Bahl hizo referencia a la edición número 25 del Senado Juvenil. "Es un programa pensado y creado antes que ustedes nacieran, y ha sido un gran desafío no sólo sostenerlo, sino hacerlo crecer e innovar para motivar que suceda esto que hoy sucede, que es la participación de cientos de jóvenes de toda la provincia".



"En esta edición se presentaron más de 200 proyectos, de los cuales 42 pertenecen al departamento Paraná, es hermoso que esto suceda, pero más allá de cuántos proyectos haya, es muy importante que ustedes se sientan parte y que sientan que sus ideas valen, que es necesario que otros las escuchen, que sepan que se puede hacer algo para cambiar la realidad".



El vicegobernador señaló que "siempre pensé que este programa era una valiosa oportunidad que tenían los estudiantes para formarse en lo que es la práctica concreta del funcionamiento de una de las instituciones más importantes de nuestra democracia" por lo que "espero que la aprovechen, que disfruten de cada etapa y que aprendan todo lo que puedan; les aseguro que no hay nada más reconfortante que ver el recinto del Senado lleno de jóvenes debatiendo", finalizó.



Los coordinadores del Senado Juvenil, Ingrid Dening y Pablo Arriola, se mostraron muy contentos en la apertura de la instancia departamental del programa. "Queremos darles una cálida bienvenida a nuestro Senado, y agradecer tanto a los alumnos como a los profesores que han trabajo mucho estos últimos meses en presentar cada proyecto de ley".



En esta etapa "serán más de 400 chicos de distintos puntos de la provincia que colmarán el recinto para defender sus trabajos, lo que significa que dejaron de ser espectadores para ser protagonistas", remarcaron. Asimismo extendieron el agradecimiento al impulso dado por el vicegobernador, a los senadores, demás autoridades provinciales, y al equipo de trabajo del Senado Juvenil.



Acompañando el acto de inauguración de la instancia departamental de Senado Juvenil, estuvieron además los senadores Raymundo Kisser y Miriam Espinoza. Así también el director departamental de Escuelas de Paraná, Roque Caviglia, demás autoridades del Consejo General de Educación, y la titular del Instituto Provincial de Discapacidad, Cristina Ponce.

El representante del departamento Paraná en la Cámara Alta felicitó a los chicos "porque le han dedicado tiempo a lo que es un buen ejercicio dentro del sistema democrático". Kisser señaló que "el sistema democrático va a funcionar bien en tanto y en cuanto haya una activa participación, vamos a fortalecer las instituciones en la medida que nos comprometamos y participemos, y a una edad temprana como la de ustedes participar en esto es un buen aliciente porque es una manera hacer Patria".



Temas abordados



Los estudiantes de nivel medio de la ciudad de Paraná incluyeron en sus trabajos temas como el cuidado del agua, no violencia, talentos deportivos, energías renovables, primeros auxilios, lengua de señas, biodiesel, mediación, derecho animal, alimentación saludable, espacios públicos, tecnología, inclusión, vejez, bulling, entre otros.



Candela y Poema cursan el 6º año turno mañana de la escuela Jesús el Maestro, y abordaron las formas de prevenir y detectar el suicidio. "Es un tema que en este último tiempo chocó bastante porque la tasa de suicidio aumentó, en adolescentes más que nada", comentaron las chicas. "Hicimos encuestas y la población está poco concientizada sobre este tema; necesitamos que se hable para que no sea una opción esta situación tan fea", manifestaron.



Por su parte Mauro y Abigail, alumnos de Paraná High School, relataron: "notamos que los productos para celiacos son demasiado caros, hay una diferencia muy grande entre los que tienen gluten y los que no, entonces nos preguntamos cómo podemos hacer para que esos precios se disminuyan; nuestra idea fue hacer un proyecto de ley para crear un programa que exente del impuesto de Ingresos Brutos a industrias y supermercados". En cuanto a la experiencia de participar en Senado Juvenil, apuntaron que "es muy impactante todo porque hay mucha gente importante como el vicegobernador, y tener que pasar al frente y explicar nuestro trabajo es muy copado".



Cronograma

El cronograma continúa el próximo lunes 18 con los representantes de Paraná Campaña, y posteriormente el resto de los departamentos de la provincia. El 28 de septiembre será el turno de Colón, en tanto el 2 de octubre Victoria, Feliciano e Islas. Para el 5 de octubre se programó al departamento Concordia; el 6 Diamante y Gualeguaychú; en tanto el 12 La Paz y San Salvador. El 13 de octubre visitarán el recinto alumnos de Uruguay y Nogoyá; el 19 Federación y Gualeguay; y por último el día 20 se darán cita los alumnos de Tala, Villaguay y Federal.



En la Instancia departamental participan todos los trabajos realizados por estudiantes del mismo departamento. Cada equipo tiene la posibilidad de exponer, durante diez minutos, su propuesta legislativa en el recinto de la Honorable Cámara de Senadores. Todos los proyectos presentados son evaluados por un jurado especializado. El jurado además puede hacer preguntas que considere pertinentes antes de otorgar un puntaje a cada proyecto.



El trabajo que obtenga el mayor puntaje de la suma de la evaluación escrita y oral, pasará a la Instancia provincial, donde se conforma la Honorable Cámara de Senadores Juveniles de Entre Ríos.