Definiciones de alto impacto político: Principales frases de Cristina Kirchner

La ex presidenta Cristina Fernández ofreció una entrevista en la que se refirió como nunca lo hizo sobre sus ocho años al frente del gobierno argentino y también disparó con munición gruesa sobre la administración de Mauricio Macri.- "Si en el 2019 yo soy un obstáculo para lograr la unidad del peronismo y ganar las elecciones, no tengan dudas de que me excluyo".- "Acá no hay estado de Derecho. En Venezuela no hay. Acá tampoco".- "No comparto la frase ´Macri, basura, vos sos la dictadura´" .- "Se está restringiendo la libertad. La gente tiene miedo. Se arman causas, se persigue gente. Un pibe estuvo preso un mes por un tuit".- "Creo que lo odié a José López en ese momento, como pocas cosas en mi vida".- "Pienso que De Vido no sabía, porque me lo hubiera dicho, al menos del problema y del peligro que corría. Si te digo que volvería a nombrar a De Vido tenemos un titular y si digo que no, lo estoy condenando. Y no voy a someter a nadie a priori, hasta que no es condenado es inocente".- "No quiero defender ningún funcionario que haya cometido algún delito. Pero a partir de hechos, querer generalizar y decir que el Gobierno fue corrupto, me parece injusto" .- Sobre la hipótesis de que kirchernismo estuvo detrás de la muerte de Alberto Nisman: "Todos saben que eso es un inmenso disparate, es una acusación sin fundamentos. No lo creen ni quienes lo formulan. Nosotros no teníamos ningún motivo" .- "Di mi hipótesis y la sigo sosteniendo. Lo hice cuando era mi responsabilidad hacerlo. Mencioné la posibilidad de que la muerte no fuera voluntaria" .- Sobre el Memorando de Entendimiento con Irán: "Era el único instrumento para poder lograr que declararan los acusados, y poder destrabar y conocer la verdad. Nuestro país no permite el juicio en ausencia. Es anticonstitucional. Era lo que debíamos hacer para lograr memoria, verdad y justicia".- "Por traición a la Patria creo que sólo fue acusado Juan Domingo Perón y ahora a mí".- "La evolución del patrimonio ya fue evaluada y juzgada judicialmente. Esto fue evaluado por los peritos de la Corte.Fuimos sobreseídos. Ahora se me está investigando sobre los mismos bienes. A mí nadie me descubrió una cuenta por los Panamá Papers. Todo esto está en mi declaración jurada. No es que me decubieron en Panamá Papers cosas que no había declarado" .- "Yo nunca blanqueé dinero. Hace pocos días nos enteramos que el hermano del Presidente blanqueó 35 millones de dólares. Pudo hacerlo porque el Presidente modificó una ley donde estaba prohibido que parientes de funcionarios blanquearan dinero" .- "En mi Gobierno hubo libertad absoluta. Se podía pegar afiches diciendo que yo era una yegua, puta o montonera. También vi en movilizaciones a Plaza de Mayo que me mostraban colgada, ahorcada. En las redes sociales a mi me insultaban" .- "No quiero vivir en un país así. Prefiero vivir en un país como el mío donde un opositor podía pararse frente a mí y me decía: puta, yegua o montonera".- "Yo me enojaba mucho con los piquetes. Si los mayores piquetes yo los sufrí de las patronales rurales. Durante cuatro meses cortaron las rutas de toda la república, hubo desabastecimiento en los supermercados".- "Pasaron tres gobiernos sin haber tenido que lamentar víctimas de represión. Yo eso lo vivo con mucho orgullo. Eso me da tranquilidad. No seria Cristina si tuviera que lamentar que por reprimir un piquete murió una persona. No descansaría bien".- Sobre el caso Maldonado: "El expresidente Néstor (Kirchner) habló al país sobre el tema de (la desaparición de) Jorge Julio López. Han pasado 42 días o 43, y no hemos escuchado una sola palabra del presidente (Mauricio Macri) que no sea cuando sube a un ascensor sobre un chico que ha desparecido después de un operativo de Gendarmería".- "La grieta no es de ahora, viene del fondo de la historia.Viene de dos modelos de país, de los que opinan a favor de la precarización laboral, de que la universidad no tiene que ser para todos, que por qué una persona puede recibir la jubilación si no hizo todos los aportes".- "Si me decís que hay una grieta, yo estoy de lado de la industria nacional, de que tiene que haber trabajo bien asalariado, que la precarización laboral no sirve, que debe haber programas sociales para los que no tienen la fuerza de estar incluidos en la sociedad. Por ahí hay gente que piensa que los que tienen planes sociales son vagos, choriplaneros. Eso no es bueno".- "Mi Gobierno no fue un gobierno de empresarios, pero nunca se inauguraron tantas empresas, tantas fábricas, tantas pymes, tantos comercios. Se da la paradoja de que en este Gobierno de empresarios, en tan poco tiempo, hayan cerrado tantas fábricas y comercios" .- "Tengo mucho miedo que ante una agudización de la situación económica se ingrese en una fase autoritaria" .- "El Gobierno está preparando un gran ajuste después de las elecciones que va a ser fatal no sólo para la gente sino para el Gobierno que va a tener que seguir gobernando hasta 2019".- "En la Argentina del 2015 el problema no era el trabajo.Había inflación pero hoy hay más inflación. El problema de este Gobierno no solucionó ninguno de los problemas que había sino que los agravó. Y sacó todo lo que estaba bien".- "Hago un llamado al dialogo a todos, y fundamentalmente al Presidente que es el que más responsabilidad tiene".- "Me jugué muy fuerte por los más vulnerables, por los que menos tienen. Me odian mucho por eso. Cuando dicen que Cristina representa a los pobres, a los que no tienen nada, sí".- "Lo que puedo cuestionar no es la utilización de las cadenas nacionales sino el tono. Las formas no eran apropiadas para la cadena nacional. Muchas veces yo estaba enojada. La percepción que le quedaba a un ciudadano de que yo era una persona ofuscaba o crispada no era la mejor. No advertí que por las formas yo iba a ser atacada y se iba a invalidar por lo que era importante".