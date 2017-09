Frigerio vio a Cristina "alejada de la realidad como siempre"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que vio a Cristina Fernández de Kirchner "alejada de la realidad como siempre", en referencia a la entrevista que le realizaron esta tarde a la ex presidenta.Frigerio dijo, en declaraciones al canal de noticias TN, que "como ciudadano" le hubiera gustado una "autocrítica" de la ex mandataria. "Es un gobierno que dejó un tercio de los argentinos debajo de la pobreza, el gobierno kirchnerista aisló a la Argentina del mundo, destruyó nuestras instituciones, desmanteló el Estado", agregó."La vi muy alejada de la realidad como siempre. Ellos crearon una Argentina paralela donde tenía menos pobres que Alemania. O era una Argentina donde la inseguridad era una sensación, o donde el narcotráfico no había recalado en la Argentina. Todas irrealidades de un mundo paralelo que ellos mismos crearon", criticó.Sobre el caso de la desaparición de Santiago Maldonado en Chubut tras un operativo de la Gendarmería, Frigerio aseguró que el gobierno nacional puso "todas las herramientas" a disposición de la Justicia "con el objetivo de encontrarlo". (Télam)