Para evitar minibasurales, analizan colocar cámaras en distintos sitios

La subsecretaria de Ambiente Sustentable de la Municipalidad, Rosa Hojman, comentó que existen al menos siete puntos críticos en la ciudad, donde la gente tira los residuos y se forman microbasurales.



La funcionaria comentó que vienen controlando con el objetivo de evitar la formación de estos espacios. Señaló que se pueden aplicar multas solamente "si se constata el hecho en el momento", es decir, cuando se estén arrojando los residuos. Esto es una dificultad porque "a veces los inspectores no lo pueden corroborar", indicó.



Por eso señaló que "se están implementando otras formas" de constatarlo, entre las cuales mencionó la instalación de cámaras y la utilización de "aplicaciones de whatsapp para recibir fotos o videítos de autos desde el cual se tira basura".





Cámaras y otras medidas



Respecto a las cámaras, contó que "ya están pedidas", que "en uno o dos meses van a estar instaladas" y que "forman parte de un plan integral para instalar estos dispositivos en distintos puntos dentro de la ciudad".



Apuntó que dentro de ese plan, se colocarán en algunos lugares que consideran "críticos" y "lamentablemente clásicos" en relación a la generación de microbasurales, como calle Ambrosetti, detrás del Hospital Teresa Ratto y en la intersección de las calles Rondeau y Etcheverría.



"Después de la última limpieza que hicimos en calle Ambrosetti, volvieron a tirar. Pero estamos recolectando todo el tiempo, y como la gente ve limpio, ya no es tan fácil tirar ahí", comentó Hojman. Indicó además que "lamentablemente siguen tirando detrás del Hospital de la Baxada, y es muy triste, porque está al lado de un hospital".



Luego aseguró que existen "siete puntos críticos" en la ciudad y que además están "los costados de los caminos donde no hay mucha población y la gente va y tira desde el auto".



En relación a las multas, indicó que "existen en una ordenanza de hace muchos años" y que ahora desde su área buscan "que se eleve el valor de la multa, porque limpiar cada lugar le cuesta muchísimo dinero al Estado municipal".



La Subsecretaria remarcó además que continúan apuntando a la concientización, la educación y la cartelería. "Queremos instar a la conciencia y la educación, que la gente empiece a pensar solidariamente", expresó. Advirtió que los microbasurales "son foco de enfermedades" ya que "con el calor proliferan los roedores, los mosquitos, moscas".



Por último, mencionó que otra medida que se está aplicando es la parquización de los espacios donde se generan los microbasurales, transformándolos en plazas. (APF)