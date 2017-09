Cristina: "Voy a hacer todo lo posible para que el peronismo gane en 2019"

"El disparate de la asociación ilícita"

La ex presidenta Cristina Fernández ofreció una entrevista en la que se refirió como nunca lo hizo sobre sus ocho años al frente del gobierno argentino y también disparó con munición gruesa sobre la administración de Mauricio Macri.Entre declaraciones sobre la corrupción existente en el actual gobierno y también durante su gestión y consideraciones sobre el estado de la economía, la ex mandataria cargó fuerte sobre lo que consideró la falta de un "estado de derecho en la Argentina". Cristina apuntó en ese sentido que el actual gobierno "persigue" a los que piensan distinto. En ese punto, afirmó que las causas que se le siguen por asociación ilícita son "un gran disparate".La líder del flamante espacio Unidad Ciudadana habló de la existencia de "un manejo del Poder Judicial" para "invalidar un proceso político" (el que encabezó con Néstor Kirchner entre 2003 y 2015)."Que un gobierno que ganó en el 2003, en el 2007 y en el 2011 por amplias mayorías sea considerado una asociación ilícita, revela que hay un manejo del Poder Judicial para poder invalidar un proceso político que se dio en el país. Es un atentado a la democracia, es un gran disparate", dijo durante la entrevista concedida al periodista Luis Novaresio en el portal Infobae.Asimismo, disparó contra lo que consideró limitaciones duras a la libertad de expresión en el país desde que asumió Macri.

La libertad en el país

El Poder Judicial

Elecciones 2019

Los bolsos de López

"En mi gobierno había profundisima libertad, no como pasa en este gobierno que metieron a un pibe preso un mes por un tuiter. No quiero vivir en un país donde yo no pueda pintar una pared", dijo y agregó: "En mi gobierno pegaron afiches en los que yo era la yegua, puta y montonera".Además, profundizó en el tema y señaló que "sí alguien quiere insultar a un presidente, sí, también se puede. Eso es libertad también. Cualquier cosa dijeron de nosotros y de mí, eso es libertad y eso es la democracia"."En este país, se persigue gente, la gente tiene miedo, si vos querés vivir en un país así, yo no. Ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos", resumió.Cristina dijo también que "el Poder Judicial está muy desprestigiado", negó que haya habido persecuciones durante su gobierno y afirmó que "hay un manejo descarado del Poder Judicial fundamentalmente para perseguir a quien habla".Lamentó también que la ley que reformaba el Consejo de la Magistratura haya sido declarada inconstitucional y dijo que promovía que los consejeros "sean elegidos democráticamente", lo que, a su juicio, evitaba "el voto corporativo".También aseveró que Néstor Kirchner, "construyó una Corte que fue un ejemplo", y que esa Corte "ya no existe", al tiempo que afirmó que "está sospechado el rol de la Corte y su independencia", y que también está el máximo tribunal "desprestigiado".La expresidenta Cristina de Kirchner afirmó esta tarde que si en las elecciones de 2019 su figura llega a ser un "obstáculo" para la unidad y la victoria del Partido Justicialista se excluirá de participar.Al dejar abierta la posibilidad de participar en los comicios presidenciales de 2019, la exmandataria señaló: "Si en 2019 yo soy un obstáculo para las elecciones, no voy a ser ningún obstáculo".Consultada puntualmente sobre si se excluiría de la competencia para favorecer al partido, Cristina respondió: "Si esto impide la unidad y ganar, no tengas dudas". Además, agregó: "Voy a hacer todo lo posible para que el peronismo gane en 2019".La ex mandataria se refería al escándalo del ex funcionario, José López, que fue grabado arrojando millones de dólares en bolsas y se quebró al pensar en cómo vieron eso los jóvenes militantes. "En ese momento lo odié a López", disparó Cristina.

Sobre el caso Nisman

Lagomarsino y los vínculos

La expresidente Cristina de Kirchner ratificó su hipótesis de que al exfiscal Alberto Nisman lo asesinaron. "En dos oportunidades mencioné la posibilidad de que la muerte no fuera voluntaria", aseguró durante una entrevista con Infobae.Aunque evitó decir ante las cámaras que a Nisman los mataron, recordó sus dichos durante la cadena nacional del 26 de enero de 2015. "Di mi hipótesis y la sigo sosteniendo", enfatizó la exmandataria, y actual candidata a senadora nacional. "Lo hice cuando era mi responsabilidad hacerlo, mencioné la posibilidad de que la muerte no fuera voluntaria", insistió.En ese mensaje la exjefa de Estado anunció un proyecto de ley para disolver la Secretaría de Inteligencia (Ex Side) para crear la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). "Más allá de lo que pueda yo creer, en este tema hay cuatro hechos fundamentales: se conoce cuál es arma que provocó la muerte; de quién era esa arma y la circunstancia que le fue entregada; el asistente informático (Diego Lagamarsino) que fue en su casa y que fue la última persona que lo vio con vida", detalló.Al apuntar contra Lagomarsino, se refirió a los vínculos personales con Nisman. "Una persona que tenía cierta vinculación, porque tenían una cuenta en Nueva York no declarada, que además era un furibundo opositor a nuestro gobierno", enfatizó.Asimismo, Cristina negó rotundamente que algún funcionario y efectivo de las fuerzas de seguridad hayan adulterado la escena del crimen. "Todos saben que eso es un inmenso disparate. Es una acusación sin fundamentos, no lo creen ni quienes lo formulan. En aquel momento hubo utilización de todo esto por la oposición, que hoy es gobierno, para echar sospechas sobre mi gobierno y sobre mi persona", indicó."Cuando fui presidente, cuando sucedió lo de Nisman, hice lo que corresponde ante un hecho de esta trascendencia: hablé por cadena nacional. Es impensable que ante un hecho conmocionante de la sociedad que el Presidente haga silencio y no de su opinión", consideró, y le recomendó a Mauricio Macri que utilice la cadena nacional para referirse a la desaparición de Santiago Maldonado, que lleva 44 días desaparecido. "Lo que hablé lo dije cuando debía. Es un ejemplo que podría tomar el actual presidente en el caso de Santiago Maldonado".