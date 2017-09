El Concejo Deliberante autorizó la toma de un crédito por 7 millones de dólares

La legislatura de la capital entrerriana autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal, mediante una ordenanza, que fue aprobada por unanimidad de todos los bloques parlamentarios, a concretar operaciones de crédito y/o financiamiento con el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos por la suma de 7 millones 345 mil dólares, que se destinarán a la ejecución de importantes obras públicas en la ciudad.



La operatoria se enmarca en el programa de emisión de títulos de la deuda pública del gobierno de la provincia para su propio financiamiento, por 350 millones de dólares.



Al fundamentar el proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo, el titular del bloque de Cambiemos, Carlos González, sostuvo que el Estado provincial "al reformular su deuda, se comprometió a destinar parte de ese crédito a los municipios entrerrianos, tomando como base el índice de coparticipación que le corresponde a cada uno de ellos".



El edil definió este sistema de endeudamiento como "virtuoso" y explicó que esto demuestra que la Nación asiste plenamente a la provincia y a los municipios, "beneficiando a la ciudadanía".



Teniendo en cuenta una moción aportada por el concejal Juan Enrique Ríos, a la iniciativa se le incorporó un artículo por el cual se crea una Comisión de Seguimiento de la inversión de ese crédito, la que estará integrada por tres representantes del Departamento Ejecutivo y un representante por cada bancada política de la legislatura local.



El legislador opositor, al expresar su acompañamiento al proyecto por parte del bloque del "Frente para la Victoria", sostuvo: "Nuestra actitud es la contracara de la canibalización de la política y marca un hito concreto en beneficio de la ciudadanía, en plena campaña electoral".



No obstante reclamó conocer mayores detalles respecto de los proyectos vinculados con las obras que se prevén ejecutar.



Su compañero de bancada, Sergio David Cáceres al ratificar su apoyo a la iniciativa, subrayó que "nadie puede estar en desacuerdo con la realización de obras en beneficio de la salud y la educación, como las que están previstas ejecutarse", pero advirtió: "Estaremos alerta y preocupados ante la carencia de un Departamento Ejecutivo ágil y que gestione con eficiencia".



Al fijar la posición de su bloque, el legislador Luis Díaz (Frente Renovador ? Una) manifestó: "Desde nuestra bancada acompañamos la iniciativa, en virtud de la importancia de los trabajos públicos programados con los recursos que generará la operatoria financiera que hoy aprobamos".



Obras previstas por la ordenanza sancionada



El detalle de los proyectos que la comuna tiene previsto encarar, y el importe respectivo en pesos, es el que a continuación se detalla:



1°) "Hospital Arturo Humberto Illia", treinta millones de pesos ($30.000.000).



2°) Refacción de la "Sala Mayo", catorce millones de pesos ($14.000.000).



3°) Refacción de seis jardines maternales, once millones de pesos ($11.000.000).



4°) Reparación y puesta en valor de la Estación Elevadora de Líquidos Cloacales, treinta cuatro millones de pesos ($34.000.000).



5°) Reparación, puesta en valor y ampliación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales del barrio "101 Viviendas, Empleados de Comercio", tres millones de pesos ($3.000.000).



6°) Pavimentación calle Gobernador Faustino Parera, entre Miguel David y Tibiletti, once millones seiscientos ochenta y un mil trescientos veintidós pesos ($11.681.322).



7°) Pavimentación de calle Miguel David, entre Salvador Caputto y Gobernador Faustino Parera, diecinueve millones sesenta y ocho mil seiscientos noventa pesos ($19.068.690).



8°) Pavimentación de calle Garrigó, entre Villa Seguí y Jorge Newbery, cinco millones doscientos treinta y nueve mil pesos ($5.239.000).



Paraná contará con alumbrado público "Led"



En la continuidad de la sesión ordinaria iniciada en la víspera en la sede del Club Paracao y que continuó hoy en el recinto del Palacio Municipal, el parlamento local también aprobó por unanimidad otro proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo, mediante el cual ratificó el acuerdo marco suscripto por la Municipalidad de Paraná y la empresa "Enersa", dentro del Programa Provincial "Mi Ciudad LED".



El mismo que fuera firmado "ad referéndum" del Concejo Deliberante, prevé por parte del municipio ?en una primera etapa- una inversión de casi Dos Millones de Dólares estadounidenses (U$S 2.000.000), en la adquisición de 5 mil luminarias.



Ello posibilitará que el actual alumbrado público de la ciudad sea reemplazado por artefactos lumínicos "Led".



Cementerio "Parque Municipal"



Una tercera iniciativa elevada a tratamiento del cuerpo por el intendente Sergio Varisco, solicitando al cuerpo legislativo la ratificación de un convenio de reciprocidad y concesión entre la Municipalidad y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos, para la creación y explotación del Cementerio "Parque Municipal de Paraná", que estará ubicado en calle "Padre Pascual Uva" N° 544, que tendrá una superficie total de 94.189 metros cuadrados, también tuvo sanción unánime por parte del Concejo Deliberante este jueves.



En virtud del mencionado convenio, la Municipalidad otorga la concesión administrativa para la concreción, comercialización, explotación y administración del nuevo Cementerio "Parque Municipal" al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos por un período de 30 años, con facultades de renovación por periodos similares de común acuerdo.



La Municipalidad se compromete a realizar las tareas de mejoramiento y mantenimiento de las vías de acceso al predio otorgado en concesión, con el fin de permitir y facilitar el perfecto funcionamiento del cementerio.



Entre las obras a encarar figuran la pavimentación y parquización de calle Moisés Lebenshon, entre calle pública N° 832 y Padre Pascual Uva y de esta última arteria, entre Lebenshon y calle Gral. Gerónimo Espejo.



También la reconstrucción de calle Espejo y la ejecución de los cabezales de entrada y salida de cunetas revestidas de hormigón en ambos lados del pavimento, en una longitud de 25 metros por lado.



El municipio se compromete y obliga, a su exclusivo cargo, al traslado del crematorio que funciona en el actual cementerio municipal.



En contraprestación por el otorgamiento de la mencionada concesión, el Instituto del Seguro abonará a la Municipalidad la suma total de 10 millones de pesos.



Luego de que el contrato sea refrendado por parte del Concejo Deliberante, el mismo será elevado a la firma del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, para su ratificación.



Fiesta de Disfraces no pagará Tasa Comercial



Un proyecto de ordenanza presentado "in voce" por el edil Emanuel Gainza que contempla eximir del pago de la Tasa Comercial Municipal a la "19° edición de la Fiesta de Disfraces" (FDD), programada para el 15 de octubre próximo, en un predio del Acceso Norte, generó un largo debate entre los bloques de Cambiemos y del Frente para la Victoria, del que también fue protagonista la viceintendente Josefina Etienot.



La discrepancia surgió durante un planteo formulado por los concejales Sergio David Cáceres y Enrique Ríos (Frente para la Victoria), quienes cuestionaron la eximición en el pago del referido tributo municipal a los organizadores del evento, señalando que ello significaba "un privilegio frente a otros contribuyentes del municipio, algunos de los cuales atraviesan una difícil situación económica y sin embargo no son alcanzados por tal beneficio impositivo".



Tanto Gainza, como la presidente del cuerpo legislativo, sin dejar de reconocer tales argumentos, fundamentaron su apoyo a la iniciativa en que ésta incluía tal beneficio solo para la presente edición del referido evento, remarcando además que la legislatura provincial sancionó recientemente una medida similar y que anteriores gestiones municipales, en razón de la importancia turística de la fiesta, y de su significativa incidencia económica en la actividad comercial local, también habían declarado a la misma exenta de la aludida tasa.



Finalmente y con el voto afirmativo de los bloques de Cambiemos y del Frente Renovador ? Una, el proyecto tuvo sanción favorable.



Otras ordenanzas sancionadas



En el transcurso del plenario el órgano legislativo paranaense también dio sanción a otras ordenanzas, entre las que cabe mencionar las siguientes:



-Proyecto de ordenanza, presentado por la concejal Karina Llanes, declarando los espacios sanitarios de salud "libres de discriminación por orientación sexual e identidad de género".



-Proyecto de ordenanza, presentado por la concejal María Marta Zuiani, a través del cual se crea en el ámbito de la ciudad de Paraná el "Instituto Municipal de la Mujer para el Estudio, Investigación y Diseño de Políticas Públicas en Temática de Género".



-Proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Luis Díaz, creando en el ámbito de la Municipalidad de Paraná una "Campaña de Información y Concientización sobre la importancia de la donación de médula ósea o células hematopoyéticas" (células madres).



-Proyecto, presentado por el concejal Díaz, mediante el cual se crea en el ámbito de la ciudad de Paraná un "Programa de Capacitación y Concientización Ciudadana".



-Proyecto de ordenanza, presentado por el concejal Emanuel Gainza, creando el "Fondo Económico de Promoción y Desarrollo de la Primera Infancia".



Retorno a Comisión



El proyecto de ordenanza, presentado por la concejal Karina Llanes, regulando y conformando el funcionamiento del "Comité de Cuenca para el Arroyo La Santiagueña", a petición de su autora, fue remitido a las Comisiones de Medio Ambiente y Legislación, para ser enriquecido con el aporte efectuado por entidades ambientalistas.



Pedido de Informes



El cuerpo dio curso a un Pedido de Informes, elevado por el edil Juan Enrique Ríos, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal indique sobre la situación de las empresas prestatarias del servicio de remises en la ciudad de Paraná.



Declaración de Interés



El parlamento declaró de Interés la charla que Gimena Ruíz, madre de la adolescente María de los Ángeles Rawson, trágicamente asesinada en la ciudad de Buenos Aires el 10 de junio de 2013, brindará el 23 del corriente mes a las 10 en la Casa de la Costa, bajo el título "Mi hija, mi maestra". La iniciativa fue presentada "In Voce" por la concejal Claudia Acevedo.