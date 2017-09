Tiene "prioridad" el proyecto del nuevo edificio de la escuela Del Bicentenario

La escuela secundaria Nº 75 Del Bicentenario, que funcionar en calle Brigadier Juan Manuel De Rosas de Paraná, comparte edificio con la escuela primaria Marcelino Román. Hace unos días, la comunidad educativa recibió una noticia que generó muchas ilusiones."Estamos con muchas expectativas porque hace dos semanas tuvimos una reunión con gente del gobierno provincial y nos aseguraron que el proyecto de construcción de la nueva escuela está en prioridad, tanto para la Gobernador como para el Consejo General de Educación", indicó aMabel Silva, rectora de la escuela Del Bicentenario.En tal sentido, afirmó que ", nuestra escuela necesita ese espacio y le daríamos también respuesta a una demanda de los vecinos de la zona porque tenemos el terreno y lo ocupan para arrojar basura".El lugar donde actualmente funciona la escuela está quedando "cada vez más chico.", agregó la rectora. Y dio cuenta que "tenemos aulas subdividas y eso limita el trabajo de los docentes, se trabaja como se puede. El nuevo edificio es primordial para la escuela"."Al reducirse los espacios, la transmisión de conocimiento se vuelve más compleja, los chicos se distraen y los maestros se tienen que esforzar más", dijo por su parte Diego Ignea, Asesor Pedagógico, y agregó queRespecto a la demanda de la matrícula, indicó que "no podemos dar solución hasta que no tengamos edificio propio. Funcionamos con cinco aulas y nuestra matrícula corre riesgo el año que viene si no sale a licitación nuestra obra".Finalmente, Silva recordó que, es por eso que hay sembradas expectativas y muchas ilusiones en el compromiso del gobierno. ", real y que el año que viene podamos dar la noticia que nuestro edificio está en construcción".